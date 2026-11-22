Liverpool, İngiltere Premier Lig 11. hafta maçında Manchester United'ı sahasında 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Dominik Szoboszlai, 13'üncü dakikada Florian Wirtz, 66'ncı dakikada Rio Ngumoha ve 82'nci dakikada Victor Munoz kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Liverpool 21 puana yükseldi ve 4'üncü sırada yer aldı. Manchester United ise 8 puanda kaldı ve düşme hattında yer alarak adeta dibi gördü.

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de bu sezon tek galibiyetini 30 Ağustos'ta Ipswich'i 5-2 mağlup ederek almıştı.