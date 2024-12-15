  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Dusan Tadic: "Taraftarlarımızdan ihtiyacımız olan desteği aldık"

Dusan Tadic: "Taraftarlarımızdan ihtiyacımız olan desteği aldık"

Fenerbahçe'nin evinde RAMS Başakşehir'i mağlup ettiği maçından ardından konuşan Dusan Tadic, taraftar desteğine vurgu yaptı. İşte Tadic'in açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 21:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dusan Tadic: "Taraftarlarımızdan ihtiyacımız olan desteği aldık"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan Dusan Tadic, taraftar desteğine vurgu yaptı. İşte Tadic'in açıklamaları...

TARAFTARLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜRLER

Dusan Tadic: "Güzel bir maç oldu. İlk golü bulmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. İlk yarıda ilk golü bulmayı başardık. Bu önemliydi. Rakip için kırmızı kart pozisyonu oldu. Oyunu sonrasında daha çok domine ettik ama sonrasında sebepsiz yere oyun ritmimiz düştü, 1-1 oldu. İkinci gol için çabaladık ve bulduk. Daha sonra 10 kişi kaldık, Becao sakatlandı. Sonuca bakacak olursak, 3 puan önemli ve değerli. Taraftarlarımıza çok teşekkürler. Aldığımız iki mağlubiyetten sonra ihtiyacımız olan desteği aldık."

FENERBAHÇE'YE GELME SEBEPLERİMDEN BİR TANESİ LİDERLİK ETMEK

Dusan Tadic: "Açıkçası Fenerbahçe'ye gelme sebeplerimden bir tanesi, liderlik etmek. Fenerbahçe'nin beni seçme nedeni de bu. Ben sorumluluk için buradayım. Bunu sağlıyor olmak önemli. Her tecrübe size yardım eder. Mourinho gibi bir hoca da size tecrübesiyle yardım eder. Bu futbolcular için önemlidir. Bir gün hoca olmayı seçersem, bu tecrübeler bana yardımcı olur."

Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama
İşte güncel puan durumu!
DİĞER
Son dakika haberi: Avrupa'da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol...
Başkan Erdoğan Erzurum'daki gençlik buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu
F.Bahçe golcüleriyle kazandı!
Gümüşdağ'dan Ba için açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gümüşdağ'dan Ba için açıklama! Gümüşdağ'dan Ba için açıklama! 22:28
Dortmund beraberliğe abone! Dortmund beraberliğe abone! 22:18
Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama 22:04
Fred: "Yolumuza devam edeceğiz" Fred: "Yolumuza devam edeceğiz" 21:58
Manchester derbisinde inanılmaz geri dönüş! Manchester derbisinde inanılmaz geri dönüş! 21:47
Mourinho'dan Becao açıklaması! Mourinho'dan Becao açıklaması! 21:42
Daha Eski
Dusan Tadic: "Taraftarlarımızdan..." Dusan Tadic: "Taraftarlarımızdan..." 21:38
İskoçya Lig Kupası'nda şampiyon Celtic! İskoçya Lig Kupası'nda şampiyon Celtic! 21:31
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 21:17
F.Bahçe golcüleriyle kazandı! F.Bahçe golcüleriyle kazandı! 21:04
F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı! F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı! 20:49
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! 20:45