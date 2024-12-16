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Haberler Fenerbahçe Bence sezonu kapattı

Bence sezonu kapattı

Portekizli Hoca Becao'nun durumunu paylaştı. Jose Mourinho, sakatlanan Brezilyalı stoper için “Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. Bence Becao sezonu kapattı” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Bence sezonu kapattı

Jose Mourinho, Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu. Mourinho, "İkinci ve üçüncü gol değişikliklerden sonra geldi. Zor bir maç oldu. Dramatik bir maçtı. Baskıyı artırdığımız dönemde golü attık. Daha sonrasında rakip oyunu sürekli durdurmaya ve tempoyu düşürmeye çalıştı" dedi. Becao'nun sakatlığına değinen Portekizli hoca, Becao içinse "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. Bence Becao sezonu kapattı. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Mert Müldür stoper oynadı" bilgilerini paylaştı.

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