Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, açıklamalarda bulundu. Dalcı, Trabzonspor'un son yılların en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu düşündüğünü belirterek, "Herkesin bildiği gibi Trabzon deplasmanı zor bir deplasman. Son yılların en iyi kadrosuna sahip olduğunu düşünüyorum. Böyle bir takıma karşı planlı ve dirençli bir oyun ortaya koyabilmek çok zor. Trabzonspor'un geçiş oyunlarında gol bulacağını biliyorduk. Galatasaray ve Beşiktaş'ı da burada geçiş oyunlarıyla mağlup ettiler. Savunma prensiplerini oyuncularımın yerine getirdiğini düşünüyorum. Trabzonspor'un arkaya atılan toplardaki zafiyetlerini kullanmak istedik. Bunu biraz daha etkili yapabilseydik istediğimizi elde edebilirdik" dedi.

"10 EKSİKLE GELDİK"

Takımındaki sakatlık sorunlarına da değinen Dalcı, "Göreve geldiğimiz günden beri genç bir kadroya sahibiz. En büyük sorunumuz ise ciddi sakatlıklarla mücadele ediyor olmamız. Trabzon'a 10 oyuncumuzdan yoksun geldik. U19 takımından oyuncularla buraya geldik. Bunun Türk futbolu adına önemli olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"OYUNUMUZ GELECEK İÇİN UMUT VERİYOR"

Karşılaşmanın skorundan memnun olmadıklarını ancak ortaya koydukları oyunun gelecek adına umut verdiğini dile getiren Dalcı, "Skora baktığımızda istediğimizi aldığımızı söyleyemeyiz. Ancak oynadığımız oyun gelecek için umut veriyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.