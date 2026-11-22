UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 5. haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, kritik mücadeleden üç puanla ayrılmayı hedefliyor. UEFA'nın aldığı kararla karşılaşmanın oynanacağı stat değiştirilirken mücadelenin Gürcistan'da yapılacağı açıklandı. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Neden Batum'da oynanacak? Şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma, Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanacak.

Maç: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva

Tarih: 26 Kasım 2026 Perşembe

Saat: 20.45 (TSİ)

Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi 5. hafta

Stadyum: Batumi Dinamo Stadyumu

Ülke: Gürcistan

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Futbolseverler karşılaşmayı 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'ten itibaren TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NEDEN GÜRCİSTAN'DA OYNANACAK?

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın İstanbul'dan Gürcistan'a alınmasına UEFA tarafından karar verildi.

UEFA, Türkiye'deki yetkililerden gelen güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda mücadelenin İstanbul'da oynanamayacağını duyurdu.

26 Kasım'daki karşılaşmanın Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadyumu'nda seyircili olarak oynanacağı açıklandı.

Beşiktaş, müsabakada ev sahibi statüsünde yer alacak.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇININ BİLETLERİ NE KADAR?

Beşiktaş, Gürcistan'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı.

Kuzey/Güney Tribünleri: 25 dolar – 65 GEL

Doğu Tribünü: 45 dolar – 120 GEL

Batı Üst Tribünü: 55 dolar – 145 GEL

Batı Alt Tribünü: 125 dolar – 320 GEL

Biletler, 17 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 12.00'de tkt.ge internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Kulüp, 2026-2027 sezonu kombine biletlerinin bu karşılaşmada geçerli olmayacağını duyurdu.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE 5. MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki beşinci karşılaşmasını Hapoel Beer-Sheva ile oynayacak.

Siyah-beyazlı ekip, lig aşamasında üst sıralara yükselmek ve eleme turları için avantaj elde etmek amacıyla sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN BİR SONRAKİ AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile mücadele edecek. Bayer Leverkusen-Beşiktaş karşılaşması, 10 Aralık 2026 Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.