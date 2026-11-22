Trabzonspor'da Ozan Tufan, bordo-mavililerin 1-0 galip geldiği Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Milli ara dönüşleri çok zor oluyor. Adapte olma sorunu olabiliyor oyuncuların. Biz bunu iyi değerlendirdik. Topun daha çok bizde kaldığı, daha çok oyunu yönettiğimiz bir maç oldu. Daha fazla gol atmak daha iyi hale getirebilirdi ama zaman zaman oralarda eksiklikler yaşadık. Gol atmamın mutluluğunu da yaşıyorum. Benim için özel bir gündü. Zirveye bir adım daha yaklaştık. Buraya gelenler bizi çok destekliyorlar. Bizi motive ediyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Maç maç bakıyoruz. Bizim için öncelik bu maçtı. Bu maçı atlattık, mutluyuz. Şimdi Konferans maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Tabii ki yorucu bir tempo ve yorucu bir senaryonun içindeyiz. Sakat arkadaşlar da dönüyor. Ne kadar çok oyuncu olursa kadroda bizim için o kadar iyi. 3-4 günde bir maç oynamak yorucu ama maç oynamak kadar güzel bir şey de yok. Oyuncuların en sevdiği şeydir maç oynamak. O yüzden çok önemli bir galibiyetti. 8 maçlık periyotta da her maçı kazanmak için çıkacağız. Hedeflerimiz var. Takım halinde oturup konuştuk bunu. Çok iyi bir teknik ekibimiz var, personelimiz, sağlık ekibimiz çok iyi gerçekten. Herkes futbolculara sonuna kadar destek oluyor. Bizim için en önemli şeylerden biri de antrenmanlardan maça kadar herkes yüzde yüzünü veriyor. Herkes işinin karşılığını vermeye çalışıyor. O yüzden mutluyuz."

Soru: Milli takıma çağrılmadığın için haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?

Ozan Tufan: Haksızlık edildiğini düşünmüyorum. Sonuçta benim gibi A Milli Takım formasını hak eden bir sürü futbolcu var. Sergen Hoca'ya da bu konuda saygı duyuyorum. Sergen Hoca, benim en zor dönemlerimde yanımda olan, bana sahip çıkan, elimden tutan bir insandır.