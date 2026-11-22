Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet ararken sarı-kırmızılı ekip deplasmanda üç puan hedefliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından derbinin tarihi ve başlama saati duyuruldu. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbi nerede oynanacak, şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre iki ezeli rakip, sezonun ilk lig randevusunda karşı karşıya gelecek.

Maç: Beşiktaş-Galatasaray

Tarih: 30 Kasım 2026 Pazartesi

Saat: 21.00

Organizasyon: Trendyol Süper Lig 13. hafta

Stadyum: Tüpraş Stadyumu (Beşiktaş Park)

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, Trendyol Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

Güncel yayın rehberlerinde karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalında yer alıyor. Kesin kanal bilgisi yayıncının maç haftasındaki akışıyla netleşecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da oynanacak dev derbiye Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek. Galatasaray ise zorlu deplasmanda kazanarak şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DERBİ ÖNCESİ SON MAÇLARINDA NE YAPTI?

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetin ardından Galatasaray derbisinin hazırlıklarına odaklanacak.

Galatasaray ise 12. haftada sahasında Samsunspor'u 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, ligdeki bir sonraki karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olacak.

ASIRLIK BEŞİKTAŞ-GALATASARAY REKABETİ

Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin geçmişi 1924 yılına dayanıyor.

İki takım ilk kez 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Tarihteki ilk mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.