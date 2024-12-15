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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Opet 83-77 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet 83-77 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini 83-77'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 16:25 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 16:31
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Fenerbahçe Opet 83-77 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş'ı 83-77 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede kısa sürede 9-0'lık seri bulan Fenerbahçe, 5. dakikayı 15-8 üstün geçti. Sekizinci dakikanın başında 9 sayı (21-12) geri düşen Beşiktaş, toparlanarak oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Maçın ilk çeyreği 23-23 eşitlikle sonuçlandı. Müsabakanın ikinci çeyreği oldukça çekişmeli geçti. Periyotta 18-18 eşitlik çıkarken devre arasına 41-41 beraberlikle girildi.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu. Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle giren Beşiktaş, 22. dakikada 49-41 üstünlük kurdu. Taraftarı önünde hızlı toparlanan ve 8 sayılık farkı hızla kapatan sarı-lacivertliler, 26. dakikada 7 sayı öne geçerek skoru 58-51'e getirdi. Yaklaşık son 2 dakikada iki takımın da skor üretemediği 3. çeyrek, ev sahibi ekibin 60-53 üstünlüğüyle bitti.

Son çeyreğe etkili giren Fenerbahçe, 33. dakikada farkı ilk kez çift haneye (66-56) taşıdı. Fagbenle'nin basketleriyle maça tutunan Beşiktaş, 36. dakikanın ilk saniyelerinde farkı 4 sayıya (70-66) çekti. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 83-77 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de 24 sayı, 7 ribaunt, 6 top çalma ve 4 asistlik performans sergileyen Williams, galibiyette başrolü oynadı. Sarı-lacivertlilerde Sevgi ve Badiane 13'er, Allemand ise 12 sayıyla çift haneli skor üretti.

Beşiktaş'ta ise özellikle son çeyrekte etkili olan Fagbenle'nin 28 sayı ve 11 ribaundu mağlubiyeti önlemeye yetmedi. İlk 5 dışındaki oyunculardan skor katkısı alamayan siyah-beyazlı ekipte Evans 21, Winterburn de 18 sayılık performans sergiledi.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 10'da 10 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 5. kez mağlup oldu.

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