  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım: Fenerbahçe pes etmez

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe pes etmez

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın bu sezon şampiyon olacağına inandığını belirterek taraftara çağrıda bulundu. İşte Yıldırım'ın sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 15:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe pes etmez

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, taraftarlara seslendi.

İŞTE YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

Son günlerde Futbol takımımızın aldığı olumsuz sonuçların ardından, bir takım platformlarda ismimin kullanıldığına üzülerek şahit olmaktayım. Öncelikle belirtmeliyim ki, futbol takımımızın şu sıralar sergilemiş olduğu performans, her taraftarımız gibi beni de mutsuz etmektedir. Ancak camiamızın kesinlikle unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır.

"ELEŞTİRİLERİ SAYGIYLA KARŞILIYORUM"

Fenerbahçe'nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez. Bugün, o gündür. Bugün birlik olma, tüm gücümüzle takımımıza destek verme, enerjimizin tamamını bu yolda harcama günüdür. Başarıyı övmek kadar başarısızlığı eleştirmenin de her Fenerbahçelinin hakkı olduğuna inanıyor ve eleştirileri saygıyla karşılıyorum.

G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! Mertens'in yerine gelecek
Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....
DİĞER
Hüseyin Avni Danyal: Oyuncunun gerçek performansını televizyonda değil, sahnede görürsünüz!
MSB'den 2024'ün Z raporu! Bakan Güler'den Suriye mesajı... ABD'ye PKK/YPG uyarısı | Kılıç çeken teğmenler için ne karar çıkacak?
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı
F.Bahçe'de hayrete düşüren Samet gerçeği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe pes etmez Aziz Yıldırım: Fenerbahçe pes etmez 15:49
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 15:40
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 15:40
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı 15:36
TFF'den F.Bahçe ve Kasımpaşa'ya çağrı! TFF'den F.Bahçe ve Kasımpaşa'ya çağrı! 15:15
Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho.... Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho.... 15:08
Daha Eski
Lemina için devreye girdiler! Lemina için devreye girdiler! 14:41
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 14:02
Antalyaspor - Kayserispor | CANLI Antalyaspor - Kayserispor | CANLI 14:00
Özbek ile Osimhen arasında gündem olan diyalog! Özbek ile Osimhen arasında gündem olan diyalog! 13:19
Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler 13:06
F.Bahçe'de hayrete düşüren Samet gerçeği! F.Bahçe'de hayrete düşüren Samet gerçeği! 12:34