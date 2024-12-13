Yasin Özcan Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Hakan Keleş'ten açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa sahasında Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası fotomac.com.tr editörlerinden Mesut Erkam Şahin, Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş'e, "Futbolcunuz Yasin Özcan'ın adı transferde Fenerbahçe ile yoğun bir şekilde anılıyor. Kulüpten size gelen bir teklif oldu mu, bilginiz var mı?" şeklinde soru yöneltti.

Tecrübeli çalıştırıcı bu soruya, "Şu anda bu konuda çok fazla şey söyleyemiyorum. Oyuncumuz yükselen bir yıldız gibi. Üstüne koya koya ilerliyor. Teklifler olması normal. Avrupa'dan da teklifler var. Sezonu burada bitirdikten sonra değerlendiririz." şeklinde konuştu.