FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Edin Dzeko bu akşamki performanslarından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. İşte Dzeko'nun açıklamaları:

"Bana göre bir neden bulması zor. Maalesef bizim için çok zor bir akşam oldu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabilirdik. Ama bu turnuva, kendi performansımıza bağlı olan bir şey. Oynayacağımız iki maç var. Şu an için her şey mümkün."

EDIN DZEKO: "KAYBETTİĞİNİZDE YÜZÜNÜZÜ GÖSTEREBİLMELİSİNİZ"

"Öncelikle buraya gelip konuşmak, röportaj vermek normal bir şey. Çünkü kaybettiğinizde yüzünüzü gösterebilmelisiniz. Kazandığınızda konuşması kolay oluyor. Tabii ki zor bir gece geçiriyoruz. Özellikle bu mağlubiyetten sonra birliktelik çok önemli. Bizler birlikte kazanıyor ve kaybediyoruz. Aldığımız iki mağlubiyet bizim için zor. Bunların yaşanmasını istemezdik ama maalesef yaşandı. 4 gün sonra bir maçımız var. Orada gerçek performansımızı göstermek mecburiyetindeyiz."