TRANSFER HABERLERİ | İtalya'dan Fenerbahçe için stoper iddiası! Jose Mourinho olumlu rapor verdi
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transferde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sol ayaklı bir stoper istemesi üzerine Fenerbahçe'nin kariyerini Serie A'da sürdüren o savunmacıyı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Haberin içeriğinde ise şu ifadelere yer verildi:
"Johan Vasquez, Genoa'ya katıldığı günden bu yana defans becerilerini ve çok yönlülüğünü sergileyerek önemli bir oyuncu oldu."
"Performansları fark edilmeden kalmadı ve Fenerbahçe'nin ilgisi Avrupa futbolunda büyüyen itibarını yansıtıyor."
"Türk tarafı kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor ve Johan Vasquez, anında etki yaratabilecek sağlam bir defans oyuncusu için onların kriterlerine uyuyor."
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