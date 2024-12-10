  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | İtalya'dan Fenerbahçe için stoper iddiası! Jose Mourinho olumlu rapor verdi

TRANSFER HABERLERİ | İtalya'dan Fenerbahçe için stoper iddiası! Jose Mourinho olumlu rapor verdi

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transferde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sol ayaklı bir stoper istemesi üzerine Fenerbahçe'nin kariyerini Serie A'da sürdüren o savunmacıyı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | İtalya'dan Fenerbahçe için stoper iddiası! Jose Mourinho olumlu rapor verdi

Teknik direktör Jose Mourinho'nun sol ayaklı bir sol stoper istemesinin ardından harekete geçen yönetim, Genoa'nın Meksikalı yıldızı Johan Vasquez'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | İtalya'dan Fenerbahçe için stoper iddiası! Jose Mourinho olumlu rapor verdi

Portekizli teknik adamın olumlu rapor vermesinden sonra İtalyan ekibiyle temaslara başlayan sarı-lacivertlilerin, bu transferde önemli mesafe kat ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | İtalya'dan Fenerbahçe için stoper iddiası! Jose Mourinho olumlu rapor verdi

İtalyan medyasından "footitalia"nın haberine göre; Vasquez, devre arasında Fenerbahçe'nin formasını giyebilir.

TRANSFER HABERLERİ | İtalya'dan Fenerbahçe için stoper iddiası! Jose Mourinho olumlu rapor verdi

Haberin içeriğinde ise şu ifadelere yer verildi:

TRANSFER HABERLERİ | İtalya'dan Fenerbahçe için stoper iddiası! Jose Mourinho olumlu rapor verdi

"Johan Vasquez, Genoa'ya katıldığı günden bu yana defans becerilerini ve çok yönlülüğünü sergileyerek önemli bir oyuncu oldu."

TRANSFER HABERLERİ | İtalya'dan Fenerbahçe için stoper iddiası! Jose Mourinho olumlu rapor verdi

"Performansları fark edilmeden kalmadı ve Fenerbahçe'nin ilgisi Avrupa futbolunda büyüyen itibarını yansıtıyor."

TRANSFER HABERLERİ | İtalya'dan Fenerbahçe için stoper iddiası! Jose Mourinho olumlu rapor verdi

"Türk tarafı kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor ve Johan Vasquez, anında etki yaratabilecek sağlam bir defans oyuncusu için onların kriterlerine uyuyor."

G.Saray'a şampiyonluk çileği! Osimhen ile coşacaklar
G.Saray'da hedef Gift Orban!
DİĞER
DERBİ HABERİ: Avrupa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini konuşuyor! Immobile ve Mourinho manşetleri süsledi...
Katil diktatör Esad’ın kaçışının ardındaki milyarlarca dolarlık yağma serveti | Rusya’ya nasıl kaçtı? | Takvim.com.tr Esad’ın kanlı parasının izini sürdü!
İspanyol gazeteciden F.Bahçe'ye uyarı
Buruk'tan Mourinho yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
West Ham United nefes aldı! West Ham United nefes aldı! 01:35
Getafe tek golle kazandı! Getafe tek golle kazandı! 01:35
Udinese deplasmanda galip! Udinese deplasmanda galip! 01:35
Liverpool'dan Salah'a sözleşme teklifi! Liverpool'dan Salah'a sözleşme teklifi! 01:35
West Ham United nefes aldı! West Ham United nefes aldı! 01:16
Getafe tek golle kazandı! Getafe tek golle kazandı! 01:04
Daha Eski
Ümraniye tek attı! Ümraniye tek attı! 01:01
Amedspor servet buldu Amedspor servet buldu 00:56
Galatasaray'dan 4'lük seri: 79-69 Galatasaray'dan 4'lük seri: 79-69 00:52
Udinese deplasmanda galip! Udinese deplasmanda galip! 00:46
Liverpool'dan Salah'a sözleşme teklifi! Liverpool'dan Salah'a sözleşme teklifi! 00:37
Buruk'tan Mourinho yorumu! Buruk'tan Mourinho yorumu! 00:26