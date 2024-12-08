FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

DERBİ MAĞLUBİYETİ MOURINHO'YA YAZAR Derbi başlayana kadar Fenerbahçe'nin favori olduğunu ve maçta pozisyonlara da girdiğini aktaran Nihat Kahveci, "Beşiktaşlı oyuncular, teknik direktörüyle beraber maça iyi hazırlanmış.