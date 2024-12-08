FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Spor yorumcusu Nihat Kahveci, 26 maçlık serisi Dolmabahçe'de sona eren sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adamı eleştirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Spor yorumcusu Nihat Kahveci, derbi mağlubiyeti sonrası faturayı Portekizli teknik direktöre kesti.
DERBİ MAĞLUBİYETİ MOURINHO'YA YAZAR
Derbi başlayana kadar Fenerbahçe'nin favori olduğunu ve maçta pozisyonlara da girdiğini aktaran Nihat Kahveci, "Beşiktaşlı oyuncular, teknik direktörüyle beraber maça iyi hazırlanmış.
Böyle bir kaos ortamında iyi bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.
Serdar Topraktepe'nin taraftarın gönlünü kazandığını söyleyen Nihat Kahveci, "Serdar hoca zaten Türkiye Kupası döneminde takıma dokunuşlarıyla bir şeyler sunmuştu" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin derbiye iyi hazırlanamadığını belirleten Nihat Kahveci, Jose Mourinho ve futbolcuların performansını eleştirdi.
Nihat Kahveci, "Tarihinde bulabileceğin en karışık ve en kaotik bir Beşiktaş'ı buluyorsun.
Derbilerde girdiğin pozisyonları değerlendireceksin" şeklinde konuştu.
"İSTANBUL'DA DERBİ KAZANAMADI"
Jose Mourinho'nun derbi performansını eleştiren Nihat Kahveci, "İç sahada Galatasaray derbisini kaybettin.
Dış sahada formsuz Beşiktaş'a derbi kaybettin. Mourinho'lu Fenerbahçe şu an İstanbul sınırları içinde derbi kazanamadı. Bu maçları farklı yaşayan Mourinho, iki maçta da formsuzdu" dedi.
Fenerbahçe'nin rehavete kapıldığını söyleyen ünlü yorumcu, "Bu seviyeler, bu maçlar, özellikle de bugünkü statta, bu atmosferde 'Nasıl olsa atarım' rehavetiyle olmaz. Biraz daha ciddiyet lazımdı Fenerbahçe'de" ifadelerini kullandı.
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