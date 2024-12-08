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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Spor yorumcusu Nihat Kahveci, 26 maçlık serisi Dolmabahçe'de sona eren sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adamı eleştirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 09:38
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

73. dakikada Oxlade-Chamberlain'in golüyle 1-0 kazanan siyah beyazlılar derbiden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

Sarı lacivertlilerde maç sonu teknik direktör Jose Mourinho eleştirilen isimlerin başında geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, derbi mağlubiyeti sonrası faturayı Portekizli teknik direktöre kesti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

DERBİ MAĞLUBİYETİ MOURINHO'YA YAZAR

Derbi başlayana kadar Fenerbahçe'nin favori olduğunu ve maçta pozisyonlara da girdiğini aktaran Nihat Kahveci, "Beşiktaşlı oyuncular, teknik direktörüyle beraber maça iyi hazırlanmış.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

Böyle bir kaos ortamında iyi bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

Serdar Topraktepe'nin taraftarın gönlünü kazandığını söyleyen Nihat Kahveci, "Serdar hoca zaten Türkiye Kupası döneminde takıma dokunuşlarıyla bir şeyler sunmuştu" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

Fenerbahçe'nin derbiye iyi hazırlanamadığını belirleten Nihat Kahveci, Jose Mourinho ve futbolcuların performansını eleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

Nihat Kahveci, "Tarihinde bulabileceğin en karışık ve en kaotik bir Beşiktaş'ı buluyorsun.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

Derbilerde girdiğin pozisyonları değerlendireceksin" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

"İSTANBUL'DA DERBİ KAZANAMADI"

Jose Mourinho'nun derbi performansını eleştiren Nihat Kahveci, "İç sahada Galatasaray derbisini kaybettin.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

Dış sahada formsuz Beşiktaş'a derbi kaybettin. Mourinho'lu Fenerbahçe şu an İstanbul sınırları içinde derbi kazanamadı. Bu maçları farklı yaşayan Mourinho, iki maçta da formsuzdu" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den derbi sonrası Jose Mourinho'ya flaş eleştiri!

Fenerbahçe'nin rehavete kapıldığını söyleyen ünlü yorumcu, "Bu seviyeler, bu maçlar, özellikle de bugünkü statta, bu atmosferde 'Nasıl olsa atarım' rehavetiyle olmaz. Biraz daha ciddiyet lazımdı Fenerbahçe'de" ifadelerini kullandı.

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