Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi takımlar hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezonun 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Zirve takibini sürdüren ve sezonu teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı lacivertliler, sezon başındaki ivmelerini tekrardan yakalamak ve şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen siyah beyazlılara karşı Tüpraş Stadyumu'nda zorlu bir mücadele verecek.

Takımlar karşılaşmaya bir gün kala hazırlıklarını tamamladığını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları antrenmandan görüntüler ile duyurdu.

Fenerbahçe; 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 32 puan ile 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 22 puana sahip. Siyah beyazlılar Eyüpspor'un arından 5. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA YÜZLER GÜLÜYOR

Beşiktaş, derbiye hazırlıklarını tamamladığını paylaştığı görüntüler ile duyururken oyuncuların yüzlerinin gülmesi taraftarlar tarafından dikkat çekti. 14. haftada Hatayspor'a karşı oynadıkları karşılaşmada attıkları golün ardından sevinmeyen siyah beyazlı oyuncular, üstlerindeki 'ölü toprağını' sonunda attıklarının sinyalini verdi.

Beşiktaş yönetiminin bu karşılaşma öncesi oyunculara geciken maaş ödemelerini gerçekleştirdiği ve galibiyet durumunda prim ödemesi yapacağı aktarılan bilgiler arasında.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK VİRAJ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde liderlik için mücadele ederken zorlu derbiden galip ayrılmak istiyor. Sarı lacivertlilerin Tüpraş Stadyumu'ndan galip ayrılması ve Galatasaray'ın Sivas deplasmanında yenilmesi durumunda, Mourinho'nun öğrencileri averaj ile liderlik koltuğuna yerleşecek.

İşte zorlu Dolmabahçe mücadelesi öncesi Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından antrenmanları tamamladığını bu görüntüler ile duyurdu...