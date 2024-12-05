  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna önemli takviyeler yapmıştı. Jose Mourinho yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen sarı lacivertlilerde oyuncularda ön plana çıkmaya başladı. Sezon başında forma şansı bulmakta zorlanan daha sonra Portekizli teknik adamın güveninini boşa çıkarmayan yıldız oyuncuya İspanya'dan talip çıktı. İspanyol kulübü Beşiktaş derbisinde o ismi tribünden takip edecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 09:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1'le geçerek zirve takibini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek

Sarı lacivertlilerin son haftalardaki yıldızı Oğuz Aydın, Gaziantep FK ağlarına attığı gol ve etkili futbolla galibiyette önemli rol oynadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro bedelle transfer edilen Oğuz Aydın'ın yükselişi sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek

Jose Mourinho, sezonun ilk bölümünde Oğuz Aydın'a forma şansı vermediği için eleştirilere maruz kalmştı. İlerleyen haftalarda ise 24 yaşındaki yıldız, Portekizli hocanın verdiği şansı iyi değerlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek

İlk 11'de sahne aldığı Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle damgasını vuran yıldız oyuncu Avrupa kulüplerini peşine taktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek

DERBİDE OĞUZ AYDIN İZLENECEK

Başarılı futbolcuyu İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın takibe aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek

Takvim'de yer alan habere göre; İspanyol ekibinin scoutlarının yıldız futbolcuyu, Fenerbahçe maçlarında takibe alacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek

Oğuz Aydın'ın Beşiktaş maçında tribünden izleneceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek

Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

G.Saray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor
Mourinho o ismin biletini kesti!
DİĞER
Salı akşamının galibi “Bir Gece Masalı” Canfeza vuruldu, Asaf Bey’in kayıp torun ceylan köşke geldi!
CANLI | Suriye'de harita değiştiren 7 gün! Muhalifler Hama'ya girdi, rejim Humus'a çekiliyor, SMO Münbiç'e ilerliyor | Azez'de TSK konvoyu
Livakovic'ten Mourinho itirafı!
F.Bahçe'ye Meksika duvarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray’dan 4 futbolcuya yeni sözleşme! G.Saray’dan 4 futbolcuya yeni sözleşme! 09:47
Atalanta-Milan maçı ne zaman? Atalanta-Milan maçı ne zaman? 09:44
F.Bahçe'nin yıldızı derbide izlenecek! F.Bahçe'nin yıldızı derbide izlenecek! 09:39
Inter-Parma maçı ne zaman? Inter-Parma maçı ne zaman? 09:22
F.Bahçe'den 3 imza birden F.Bahçe'den 3 imza birden 09:19
Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman? Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman? 09:03
Daha Eski
Livakovic'ten Mourinho itirafı! Livakovic'ten Mourinho itirafı! 08:56
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? 08:42
Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe 07:55
Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması! Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması! 01:37
Ilıcalı: Becao'nun pozisyonu penaltıydı Ilıcalı: Becao'nun pozisyonu penaltıydı 01:37
"G.Saray'ın değil Eyüpspor'un hakkı yendi!" "G.Saray'ın değil Eyüpspor'un hakkı yendi!" 01:36