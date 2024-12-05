TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek

Jose Mourinho, sezonun ilk bölümünde Oğuz Aydın'a forma şansı vermediği için eleştirilere maruz kalmştı. İlerleyen haftalarda ise 24 yaşındaki yıldız, Portekizli hocanın verdiği şansı iyi değerlendirdi.

İlk 11'de sahne aldığı Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle damgasını vuran yıldız oyuncu Avrupa kulüplerini peşine taktı.