TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! Derbide tribünden izlenecek
Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna önemli takviyeler yapmıştı. Jose Mourinho yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen sarı lacivertlilerde oyuncularda ön plana çıkmaya başladı. Sezon başında forma şansı bulmakta zorlanan daha sonra Portekizli teknik adamın güveninini boşa çıkarmayan yıldız oyuncuya İspanya'dan talip çıktı. İspanyol kulübü Beşiktaş derbisinde o ismi tribünden takip edecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Jose Mourinho, sezonun ilk bölümünde Oğuz Aydın'a forma şansı vermediği için eleştirilere maruz kalmştı. İlerleyen haftalarda ise 24 yaşındaki yıldız, Portekizli hocanın verdiği şansı iyi değerlendirdi.
İlk 11'de sahne aldığı Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle damgasını vuran yıldız oyuncu Avrupa kulüplerini peşine taktı.
DERBİDE OĞUZ AYDIN İZLENECEK
Başarılı futbolcuyu İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın takibe aldığı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre; İspanyol ekibinin scoutlarının yıldız futbolcuyu, Fenerbahçe maçlarında takibe alacağı belirtildi.
Oğuz Aydın'ın Beşiktaş maçında tribünden izleneceği öne sürüldü.
Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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