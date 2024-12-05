Fenerbahçe'den flaş İsmail Yüksek hamlesi! Marsilya'nın teklifinin ardından...

Fenerbahçe, sezon başında Marsilya'nın resmen istediği milli orta sahayı bırakmadı. Fransızların 15 milyon Euro'luk bonservis teklifini geri çeviren yönetim, oyuncunun ayrılmasını uygun görmedi. Mourinho'nun da koltuğa oturmasıyla İsmail de takımda kalma kararı aldı.
İLK GELDİĞİNDE 250 BİN TL ALIYORDU
Jorge Jesus zamanından bu yana Kanarya'da düzenli forma giyen İsmail'in, 2027'de bitecek kontratı 1 yıl yenilenecek ve yönetim de oyuncusuna ciddi oranda bir zam yapacak. İlk geldiğinde 250 bin TL kazanan F.Bahçeli futbolcu, Ocak 2023'teki mukaveleyle maaşını 12 milyon TL'ye çıkarmıştı.