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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş İsmail Yüksek hamlesi! Marsilya'nın teklifinin ardından...

Fenerbahçe'den flaş İsmail Yüksek hamlesi! Marsilya'nın teklifinin ardından...

Fenerbahçe, sezon başında Marsilya’nın resmen istediği 25 yaşındaki oyuncusunun 2027’de bitecek mukavelesini 1 sene uzatacak. Takımın en az kazanan futbolcuları arasındaki orta sahanın maaşı, 12 milyon TL’den 30’a çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'den flaş İsmail Yüksek hamlesi! Marsilya'nın teklifinin ardından...

Devre arasında teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği mevkilere takviye yapacak olan Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Kanarya, 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan kadroya kattığı İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den flaş İsmail Yüksek hamlesi! Marsilya'nın teklifinin ardından...

Fenerbahçe, sezon başında Marsilya'nın resmen istediği milli orta sahayı bırakmadı. Fransızların 15 milyon Euro'luk bonservis teklifini geri çeviren yönetim, oyuncunun ayrılmasını uygun görmedi. Mourinho'nun da koltuğa oturmasıyla İsmail de takımda kalma kararı aldı.

Fenerbahçe'den flaş İsmail Yüksek hamlesi! Marsilya'nın teklifinin ardından...

İLK GELDİĞİNDE 250 BİN TL ALIYORDU

Jorge Jesus zamanından bu yana Kanarya'da düzenli forma giyen İsmail'in, 2027'de bitecek kontratı 1 yıl yenilenecek ve yönetim de oyuncusuna ciddi oranda bir zam yapacak. İlk geldiğinde 250 bin TL kazanan F.Bahçeli futbolcu, Ocak 2023'teki mukaveleyle maaşını 12 milyon TL'ye çıkarmıştı.

Fenerbahçe'den flaş İsmail Yüksek hamlesi! Marsilya'nın teklifinin ardından...

Sabah'te yer alan habere göre takımın en az kazanan isimleri arasında yer alan 25 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmeyle maaşı 30 milyon TL'ye yükselecek. Bu sezon 18 maçta forma giyen İsmail, skora katkı yapamadı.

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