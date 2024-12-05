Fenerbahçe'den flaş İsmail Yüksek hamlesi! Marsilya'nın teklifinin ardından...

Devre arasında teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği mevkilere takviye yapacak olan Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Kanarya, 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan kadroya kattığı İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.