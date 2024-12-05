FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten Mourinho'ya övgü dolu sözler! "Onunla çalışmak..."
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic Hırvat basınına flaş açıklamalarda bulundu. Başarılı eldiven, Jose Mourinho hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL ATMOSFERİ"
"STADYUM GÜRÜLTÜLÜ OLUYOR"
Maça gelip bunu yerinde hissetmelisiniz. Taraftarımız özel bir atmosferin nasıl yaratılacağını gerçekten iyi biliyor. Stadyum gerçekten gürültülü oluyor. Başlangıçta buna alışmam biraz zaman aldı. Stadın ağzına kadar dolmadığı tek bir maç bile oynamadım. Böyle bir ortamda tüm duyularınızı toparlamak ve alışmak için yaklaşık on beş dakikaya ihtiyacınız oluyor. Takım arkadaşınla sahada iletişim kurmak güçleşiyor. Uzaktan arkadaşına sesini duyurmak zor bir hale geliyor." ifadelerini kullandı.
"DZEKO, TADIC, KOSTIC..."
Fenerbahçe'de Balkan kökenli çok oyuncu olmasının kendisi için bir avantaj olduğunu söyleyen Hırvat kaleci, "Dzeko, Tadic ve Kostic ile harika bir iletişimim var. Sabah antrenmandan önce birlikte kahve içiyoruz. Hepimiz aynı mahallede yaşıyoruz, bu durum program yapmamızı kolaylaştırıyor ve böylece akşam yemeğine çıkabiliyoruz" dedi.
MOURINHO'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER!
Dominik Livakovic: "Kariyerinde elde ettiği her şeyi nasıl başardığı, her detayında açıkça görülüyor. Takımla özel bir ilişkisi var; tesislere ilk gelen ve son ayrılan o oluyor. Böyle bir antrenörün çalışma prensiplerini hissetmek bir zevk. Onunla çalışmak bir onur."
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