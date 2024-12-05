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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten Mourinho'ya övgü dolu sözler! "Onunla çalışmak..."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten Mourinho'ya övgü dolu sözler! "Onunla çalışmak..."

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic Hırvat basınına flaş açıklamalarda bulundu. Başarılı eldiven, Jose Mourinho hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 08:56
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten Mourinho'ya övgü dolu sözler! "Onunla çalışmak..."

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Hırvat basınına önemli açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilere transferi hakkında konuşan deneyimli eldiven, Jose Mourinho ve Türkiye'deki atmosfer hakkında övgü dolu sözler söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten Mourinho'ya övgü dolu sözler! "Onunla çalışmak..."

"FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK ZOR"

Kulüp ve milli takım maçlarından dolayı takvimin sıkışıklığından bahseden Livakovic, "Çok fazla maç var, özellikle Avrupa'da üç günde bir oynayan bir kulüpte ve de milli takımda da oynuyorsanız... Sadece fiziksel değil mental olarak da zor, çok fazla seyahat oluyor. Ne var ki dayanacağız elbette" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten Mourinho'ya övgü dolu sözler! "Onunla çalışmak..."

"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL ATMOSFERİ"
Türkiye'deki futbol kültürü ve Fenerbahçe'deki baskının farklı olduğunu dile getiren Livakovic, "Dinamo Zagreb de taraftar baskısının ne anlama geldiğini hissettiğim büyük bir kulüptü. Fenerbahçe ise otuz milyon taraftarı olan ve uzun süredir şampiyon olamayan bir takım. Bu yüzden tabii ki üzerimizde baskı var çünkü burası büyük bir kulüp. Şehirde dolaşırken ya da nerede olursanız olun bunu her an adımda görebiliyorsunuz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten Mourinho'ya övgü dolu sözler! "Onunla çalışmak..."

"STADYUM GÜRÜLTÜLÜ OLUYOR"
Maça gelip bunu yerinde hissetmelisiniz. Taraftarımız özel bir atmosferin nasıl yaratılacağını gerçekten iyi biliyor. Stadyum gerçekten gürültülü oluyor. Başlangıçta buna alışmam biraz zaman aldı. Stadın ağzına kadar dolmadığı tek bir maç bile oynamadım. Böyle bir ortamda tüm duyularınızı toparlamak ve alışmak için yaklaşık on beş dakikaya ihtiyacınız oluyor. Takım arkadaşınla sahada iletişim kurmak güçleşiyor. Uzaktan arkadaşına sesini duyurmak zor bir hale geliyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten Mourinho'ya övgü dolu sözler! "Onunla çalışmak..."

"DZEKO, TADIC, KOSTIC..."
Fenerbahçe'de Balkan kökenli çok oyuncu olmasının kendisi için bir avantaj olduğunu söyleyen Hırvat kaleci, "Dzeko, Tadic ve Kostic ile harika bir iletişimim var. Sabah antrenmandan önce birlikte kahve içiyoruz. Hepimiz aynı mahallede yaşıyoruz, bu durum program yapmamızı kolaylaştırıyor ve böylece akşam yemeğine çıkabiliyoruz" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'ten Mourinho'ya övgü dolu sözler! "Onunla çalışmak..."

MOURINHO'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER!
Dominik Livakovic: "Kariyerinde elde ettiği her şeyi nasıl başardığı, her detayında açıkça görülüyor. Takımla özel bir ilişkisi var; tesislere ilk gelen ve son ayrılan o oluyor. Böyle bir antrenörün çalışma prensiplerini hissetmek bir zevk. Onunla çalışmak bir onur."

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