Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a sert sözler!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'da Gündem Özel programına konuk oldu. Geçtiğimiz gün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in katıldığı ve çarpıcı açıklamalarda bulunduğu programda bu kez Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

"GÖNÜL İSTER Kİ..."

Haksızlıkları görüyordum, şimdi haksızlıkları dibine kadar yaşıyorum. Bazı parametreleri daha iyi anladım. Yapı konusunda birazdan geleceğim ama niye buradayız çok iyi açıklamam lazım. Gönül isterdi ki bir gün Galatasaray başkanı, bir gün Fenerbahçe asbaşkanı katılmasa da keşke başkanlar çıkıp karşılıklı konuşsun. Bu da mümkün olmuyor.

"G.SARAY'IN 10 KİŞİ KALMASI GEREKİYORDU"

Galatasaray Başkanı'nın "Üzerimize oyunlar oynanıyor, hakem emirli bir şekilde geldi" ifadelerini isterseniz bir kere daha hatırlayalım. Davinson Sanchez, Galatasaray - Eyüpspor maçında yüzde yüz bir şekilde sarı karttan en kötü ikinci sarı karttan atılmalı mıydı, değil miydi? Hepimiz hemfikiriz bu konuda. Galatasaray'ın 50. dakikada 10 kişi kalması gerekiyordu. İkincisi bir penaltı pozisyonu var bütün hakemler hemfikir. İki tane net pozisyon var, yüzde yüz. Burada tartışması gerekilen bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Bu olay bir tiyatro. Galatasaray'ın hakkının yendiğine inandırma sistemi. Halbuki öyle bir şey yok. Galatasaray'ın hakkı yenmedi. Eyüpspor'un hakkı yendi.

"MERTENS'İN 'EYVAH' DEDİĞİ POZİSYONDA..."

Tüm Fenerbahçeliler'i temsilen, buradaki gariplikleri ortaya koymak için geldim. 'Bize operasyon yapıyorlar' diyor, demeci söylüyorum 'Hakem formatlanarak gönderildi, Galatasaray'ı düşürmek için bir tavır var, gerekeni yap dediler yaptı'; gerekeni yap denilen hakem 10 metre ötesindeki bariz sarı kartını, kırmızı kart olacak pozisyonda kırmızı vermiyor. Aynı VAR'daki hakem bariz penaltıyı, Mertens'in eyvah dediği pozisyonda penaltıyı vermiyor. Bu hakem oraya formatlı güdümlü gönderilmiş oluyor, bizler de buna inanmamız bekleniyor. Biz aptal değiliz. İnanmıyoruz.

"YAPBOZUN TÜM PARÇALARI TAMAM"

Gözünü çıkarırım, elini kırarım sözleri oldu, yakıştıramadım. Bu bir tehdit! Şunu yaparım, bunu yaparım, klasik ama sezonsal alıştığımız tehditler. Merak etmeyin, sistem şu. Ben Galatasaray kelimesini kullanıyorum, çok önemli bir kulüp, benim tepkim yönetenlere. Ezeli rakibimiz, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi. Galatasaray Kulübü'ne tepkim yok, yöneten arkadaşlara tepkimi gösteriyorum. Yapbozun tüm parçaları tamam, ben bugün yapbozu tamamlamaya geldim.

"YALIDA BULUŞMA FALAN OLMADI"

Yalılarla ilgili bir şeyden bahsetti. Yalı falan dedi, ne anlıyorsunuz oradan? Ali Koç ile Hacıosmanoğlu yalıda buluştu diye ima ediyor. Olmadı öyle bir şey. Yanlış konuşuyorsunuz Dursun Özbek? Ben soruyorum, Urfa'da kundura fabrikasında basından gizli o dönemin TFF başkanı Büyükekşi'yle buluşma oldu mu, olmadı mı? Ben bunu merak ediyorum. Bu soruya cevap versinler. Görüşme olmadı desinler.

Soruyorsunuz, benim üniversitede bilmemne, survivor, bahisten ceza yemiş falan... Buluşma oldu mu, olmadı mı? Yalıda görüşmeler etmeler... Sayın Başkanımız öyle bir görüşme yapmadı. Duyum var, duyum var, gözümle görmedim ama falan vahim duyumlar diyor. Uyduruyorsunuz demiyorum, yanlış duymuşsunuz diyorum.

"RTÜK'DEN CEZA YEMİŞ KANALIN SAHİBİ..."

Benim konuşmamla ilgili şöyle bir cevap veriyor; RTÜK'ten ceza yemiş kanalın sahibi... Resim bıraktım size, lütfen bakar mısınız? Resimde gördüğünüz şey Galatasaray'ın YouTube hesabındaki bir maç görüntüsü. Maçta kenardaki illegal bahis reklamlarını görüyor musunuz? Sayın Başkan, illegal bahis reklamından RTÜK'ten ceza yedi diyor. Milli maçı yayınladım, tabelada benle alakası olmayan Karadağ Federasyonu'nun sattığı, 1 lira almadığım bir reklam. RTÜK mahkeme değil bir kurul. Çok şikayet olur, biri özellikle çok şikayet ettirir, sizler ceza yiyebilirsiniz. Birçok kez kaldırdığımız ceza oldu. Bir kurul, karar verdi, saygı duyuyorum. Şu an Galatasaray YouTube hesabında duruyor o maç, illegal bahis var.

"BAŞIMA HER ŞEY GELEBİLİR"

Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra beni zor duruma düşürmek için anlamsız operasyonlar yapılıyor. Savcılıklara abuk subuk ihbarlar yapılıyor. Ben Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra başıma gelenler. Başıma daha kötü şeyler gelebilir, buna inanıyorum. Bu iftiraları atanlar, aklımızın almayacağı bir iftira da atabilir, başıma her şey gelebilir. Korkum var mı, Allah'a şükür yok. Kaderimizde başka bir şey varsa olabilir.

"BAŞKANIMIZ 1 YILDIR ÇAĞIRIYOR"

Geçen sene Galatasaray - Fenerbahçe maçına başkanımız, kutlama için gitti. Dursun Özbek'in gerçeklikten ne kadar uzaklaştığını görmek istiyorsak o açıklamalara bakın. Yüreğin varsa gel dedi, meğer oradaymış. Bizim başkanımızın yüreği var. Bizim başkanımız 1 yıldır çağırıyor konuşmak için medeni şekilde. Bizde o yürek hep var. Başkanımız, Dursun Özbek'i defalarca çağırdı, geldi mi konuşmaya, gelmedi.

"KENDİSİ BENİ ARADI"

Ben şimdi soruyorum; teklif onlardan geldi, dedi ki 'Buyurun yabancı hakem gelsin, baksın pozisyonlara', biz de kabul ettik. Başkanımız çağırıyor, Dursun Bey gelmiyor. Kabul. Bu sefer yöneticilerinden buyurun bakalım teklifi gelince heyecanlandım, tamam dedim. Resmi açıklama yaptık, istediğiniz zaman diye. Kendisi beni aradı, diyaloğa başladık. Diyalog uzuyor, 1 hafta falan, hakem bulamıyorlar, biz 3 günde bulduk. Onlar sonra Markus Merk'i bulduk. Mesajı var bana, Markus Merk tamam diye. Tarihi konuşuyoruz, tarihi bana yazdı 20-21 Kasım uygun diye, tamam dedim. Merk'i ayarladık, 20-21 Kasım'ı ayarladık, mesajı burada. Ben Galatasaraylı yöneticiyle 3-4 kere konuştum, tarihi milli ara dediler, 2 hafta vardı daha, tamam dedim. Burada bir şey belli olmamış mı oldu!

"İBRAHİM BEY ÇOK AĞIR BİR TEPKİYLE KARŞILAŞTI"

Ender yanıma gelebilir misin? (Acun Ilıcalı burada Ender Bilgin'e İbrahim Hatipoğlu ile yazışmalarını gösterdi.) Mesajlar var. Galatasaraylılar, sizi de kandırmasınlar. Biz yöneticinizle tarih, zaman, hakemin ismine kadar anlaştık. Biz hakemimizi bildirdik. Milli takım arasında bunu yapalım. Dursun Özbek'in hep bir duyumları var ya bizim aldığımız duyuma göre, İbrahim Bey çok ağır bir tepkiyle karşılaşıyor ve ne yap et bu programa katılma diyor Dursun Bey.

"TERAZİDEN KAÇAN HIRSIZDIR"

Basın mensupları hep bana soruyordu, ben de tweet attım, milli arada bakacağız dedim. Dediğimin bu mesajlardan farkı var mı Ender? Anlaştık, bu tarihte bakacağız dedim. Sinsilik, sinsi planlar falan yazdı. Ne yazdığını anlayamadım. Sonuç ne? Hop kaçtılar! Kendi yöneticileri Erden Timur'un çok güzel lafı var, teraziden kaçan hırsızdır diyor. Sevgili Erden Timur'un ifadesi, teraziden kaçan hırsız diyor. Terazi kuralım diyen kendisi, kabul diyen biz, her şey belli, hop yoklar!

"NEDEN KAÇTILAR SİZCE?" SORUSUNA CEVABI

Sebebini anlatayım. Yapı Ahmet, Mehmet değil. Sistem şöyle işliyor; her resti çekelim, karşı taraf kabul ederse kaçalım. Delikanlı gibi çıkın! Siz teklif ettiniz. Er meydanına çıkın! Biz anlaştığımız üzere hakemi getirdik. Kendi itiraz ettiğimiz pozisyonları hakeme vereceğiz, sizin de varsa yollayın. Karşı taraftan ses yok, çok güzel!

"39 SARI KART YERİNE 23 TANE ÇIKMIŞ"

Getirdiğimiz hakem Mark Clattenburg. Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde ve Sky Sports'ta hakem yorumcusu olarak çalışıyor, mesleğinde aktif. Maçları seyrettirdik. Tabloyu görünce Hatipoğlu'nun neden kaçtığını gördük. Milli maç arası itibarıyla, bu son kırmızı kartlar yok, birkaç kırmızı kart daha uçtu... Neyse... Galatasaray'a 39 sarı kart yerine 23 sarı kart verilmiş. Tek tek seyrettirdik. Clattenburg'a tüm pozisyonları seyrettirdik. Toplam 16 tane az sarı kart verilmiş. 3 tane kırmızı kart verilmemiş. Hatırlıyorsunuz, bunları tartışacak durumda değiliz. Alanyaspor maçında 10. dakikada 10 kişi kalmaları gerekiyordu. Beşiktaş maçını biliyorsunuz. Galatasaray'ın 3 golünün iptal edilmesi lazım. Fenerbahçe'nin de 6 penaltısı verilmemiş. Niye kaçtıklarını anlamak istiyorsanız, durum bu!

"TERAZİ YOK ORTADA, KAÇTILAR"

Biz itiraz ettiğimiz pozisyonları izlettik. Galatasaray'a teklifte bulunduk, itirazınız varsa gönderin dedik. Terazi yok ortada, kaçtılar! Kendileri yapsın bari. İstediğiniz hakem demiştim zaten. Bizdeki durum bu.

Sadece Galatasaray - Beşiktaş maçına 8 sarı kartı verilmedi mi, hemfikir değil miyiz, hepsini biliyoruz. Havadan sarı kart pozisyonları değil. Barış Alper'den başlayıp Davinson'un sadece ilk yarıdan 3 sarı kartı atlanmadı mı? 10 hakemin 10'u 3'ü de sarı kart dedi. İkinci yarı yine biçti.

"BU DA YAPININ BİR PARÇASI"

Biliyorlar tabii ki, niye kaçacak yoksa! Kendi teklifinden kaçar mı insan, niye kaçıyor? Sistem şu; algıyı yaratacak, ortada iftira var dersen hop yok ortada. İki tane fahiş hata olan maçta hakkım yendi diye ortalığı birbirine katan yönetici grubunun teraziye çıkma şansı var mı? Pazar günü terazi konsa 2'ye 2 zaten. Hakem güdümlü geldi, operasyon yaptılar falan. Bu da yapının bir parçası.

"TRABZONSPOR'U YANINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında fahiş hatalar olduğuna hemfikir miyiz? Yapı ne biliyor musunuz, dünkü konuğunuz (Dursun Özbek) Trabzonspor'un hakkı yendi, katledildi dedi mi? Dedi. İşte yapı bu. Yapı, Fenerbahçe'nin aleyhine verilen uydurma penaltıyı hiç saymıyor, o yok. El var, penaltı var, onu görmüyor. Trabzonspor katledildi diyor, aklı şu Trabzonspor'u yanına çekecek. Ben delikanlı gibi söyledim zaten o maçtan sonra.

"ADALET İSTESE DEMEZ Mİ..."

Ben delikanlı gibi söylerim, Becao'nun yaptığı penaltı. Maç 1-1'miş gibi algı yapıyorlar, o sırada maç 1-0. Biz adalet istiyoruz. Galatasaray yöneticileri, ayrıcalık istiyor. Onlar adalet istemiyor. Adalet istese demez mi Eyüpspor maçıyla ilgili bizim de oyuncumuz atılmalıydı ama demez misin! Kelimesini etti mi! Eyüpspor'un hakkı yendi dedi mi! Yapı bu. Kendisinin çıkarları üzerine konuşmalar, başkalarını yok sayma. Bundan büyük saygısızlık olabilir mi! Eyüpspor'un penaltısı verilmemiş, kırmızı kart çıkmamış bahseden yok. Ben Trabzonspor'un golü verilmedi diyorum, o Trabzonspor katledildi diyor. Gaziantep'in penaltısı verilmemiş diyorum. Biz Fenerbahçe'yiz, hakkaniyeti arıyoruz, ayrıcalık aramıyoruz. Çok gururluyum, mutluyum Fenerbahçeli olduğum için. Karşıda bir yönetici grubu, TFF'yi tehdit ederek hedef peşinde.

"TİYATRO BİTTİ"

VAR kayıtları var dediler, sonra kayıt mayıt açıklamadılar. Erden Timur, lig bitince her şeyi açıklayacağız dedi mi, sonra açıklama var mı, yok. Sistem hep bu. Bunu yapacağız hop yoksun, hop yoksun, hop hop hop, hep oynayacaksın. Mükemmel. İyi çalışılmış. Tiyatronun parçası olmayacağız. Tiyatro bitti. Kendinizin yazıp oynadığı film bitti!

"BAZI FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ"

TFF'ye güveniyoruz dedim ilk baştan beri. Bazı Fenerbahçeliler bana tepki gösterdi. Anladım niyeti, niyet kötü değil. Onlar da şaşırdılar hatalara. Galatasaray - Beşiktaş maçındaki hakemleri seminere koy, dünyada o insanlar bir daha maç yönetemez. Bir derbide bir yöne 8 sarı 1 kırmızı atlayacaksın, hepsini bir tarafa atlayacaksın. 10 hakemin 10'una göre bu böyle.

"DOĞRU BİR İNSAN DEĞİLSİNİZ"

Çok vahim durumlar var diyor, kendimize saklayacağız diyor. Sesleniyorum. Elinde vahim bir durum varsa, bunu ortaya koymuyorsanız kusura bakmayın ama doğru bir insan değilsiniz. Vahim durum var, niye saklıyorsun? Panik başladı, Fenerbahçe geliyor, ne yapacağız, ortalığı dağıtmamız lazım.

"VAR MI TUTARSIZLIĞIMIZ?"

TFF'ye güvenimiz kalmadı diyor, siz de soruyorsunuz 'Seçim mi istiyorsunuz' diyorsunuz, TFF'ye güvenmesem seçim isterim. Seçim istemiyoruz dedi. Oradaki mesaj ne, eğer bir daha karşılıklı hata yaparsan, pazar günü 2'ye 2 hatalar oldu ya, bir daha karşılıklı hata olursa seçim isteyeceğim, hataları hep Eyüp'ün aleyhine yapmalıydın diyor, aba altından sopa gösteriyorsun. Biz hep güveniyoruz dedik. Var mı tutarsızlığımız! Onlar güvenmiyoruz diyor.

Güvendikleri federasyona ne dediklerini biliyor musunuz? Sayın Başkanımız, eski TFF başkanına kendi açısından şans verdi, süreç içerisinde inancını kaybetti. Baştan ben sizi övüp sonra yersem tutarsız olmam. Övülecek yerilecek taraflarınız vardı. Eski TFF başkanı, doğru şeyler ve yanlış şeyler yapmış olamaz m? Hem yanlışını hem doğrusunu söylemek tutarsızlık mı!

"PUAN FARKI İNİNCE..."

Geçen sene Galatasaray yönetimi, TFF'ye destek veriyor. Sonra bir gün puan farkı bir anda iniyor, Fenerbahçe 70 puanda, Galatasaray da 69 puanda. Destek verdikleri TFF için yaptıkları açıklama, "Tarihin en kötü TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmelerini bekliyoruz." diyorlar. Size bir şey hatırlattı mı?

Hop, puan durumu şu. Bir anda destekledikleri TFF'ye gözdağı, bana bak seni indiririm, öyle eşit hatalar yapma seni indiririm demek. Geçen sene kulüpler, TFF seçimi için imza topladı, vermeyen takım kim, Galatasaray. Hoppa, çok güzel. Tarih ne, puan nasıl? Galatasaray 90, Fenerbahçe 86. Puan puanayken tarihin en kötü TFF başkanı, ne zaman 90-86'ya gelmiş puanlar TFF'ye tekrar destek.

"TFF'YE TEHDİT VAR!"

Erden Timur'un meşhur açıklama yaptığı gün (Ligi bitirtmeyiz) Fenerbahçe 5 puan önde. Alanyaspor maçı işte. Tiyatroyu iyi anlayın, hata kabulu yok, TFF'ye şu anda baskı yapılıyor. TFF'ye tehdit var! Dünkü konuşma yine yapının konuşması. Yapı kimmiş diyor ya Dursun Özbek, bir parçası sizsiniz. Bahsettiğim yapı sizsiniz. Tehdit ediyorsunuz, indiririm diyorsunuz, defalarca böyle korku saldınız. Hakem Galatasaray lehine penaltı verip 'ben ne ruh halindeyim' bilmiyorum diyor. Adam ne yaşıyorsa orada, bunu yaşıyor.

Kasımpaşa maçında hakem hissettim demişti. Hislerine göre verdi diye o hakem büyük problemler çıktı. Çizginin içinde dışında olayını hatırlıyor musun? Ceza sahası içinde Fenerbahçeli futbolcu düşüyor, Oosterwolde, maçtan sonra bakılan kayıtlarda onun tam çizgi olduğunu, VAR'ın müdahale etmediğini 10 hakemin 10'u söylüyor, penaltı diyor. Başka bir Kasımpaşalı futbolcunun koluna geliyor top, resmi hesaplarından 'Orada sizin kirli elleriniz var' deniyor. Fenerbahçe kollandı dedikleri maçta Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı var. Buna bir yıldır Galatasaray cephesinden, hissettim falan yorumlar geliyor. Hepsi algı operasyonu.

"BARİZ BİR POZİSYON OLMASI LAZIM"

Faul yapılıyor ya adama hesapta, Sallai itiraz etmiyor. Herhangi bir Şampiyonlar Ligi maçında, orta sahanın gerisinde başlayan atakta, 20 saniye önce olan pozisyon için gol iptal olmuş mu? Ben hatırlamıyorum. VAR ikili mücadelelerde, hakeme bırakır. Bariz bir pozisyon olması lazım. Bu bir. Pozisyondan sonra olaylar gelişmiş, bir tek Türkiye'de dönerler, var mı Şampiyonlar Ligi'nde, cehaletime verin söyleyin, böyle bir pozisyon gösterin, oldu deyin. Galatasaray - Beşiktaş maçında da var, böyle gol attılar, müdahale etmedi VAR.

"TFF'YE SAYGIM ŞUNDAN DOLAYI..."

Yabancı hakem dedim, evet. TFF Başkanı ile bu konuda ayrı görüşteyiz, ben böyle bir karar verdim diyor. Bir şeyin başkanı ya sonuçta, saygı duyuyoruz. Bizim için mühim olan niyet, niyetinde kötülük yok. Ben saçma hataları bitireceğim diyor, bu konuya baş koydum diyor, saygı duyuyoruz. Benim fikrim yabancı VAR gelsin. Benim ki bir fikir. Çözeceğim diyorsa saygı duyuyorum. TFF'ye saygım şundan dolayı, adalet gelsin diye çırpınıyorlar, uğraşıyorlar. Niyetinden şüphemiz yok. Karşı taraf adalet istemediği için ayrıcalık bitti, panik zamanı başladı.

"87 MAÇTA 5 KIRMIZI KART GÖRMÜŞ"

Bir de diyorlar ki, Galatasaray Avrupa'da daha az kart görmüş, biz daha çok. Bir bizim oynadıklarımıza bakın, bir de onların oynadıklarına. Galatasaray, Türkiye'de oynadığı 87 maçta 5 kırmızı kart görmüş. Bu bir istatistik. Bu süreçte Avrupa'da 21 maça çıkmış Galatasaray. Gördüğü kırmızı kart sayısı 4, Avrupa'da. Fenerbahçe 87 maçta Türkiye'de 12 kırmızı kart görmüş, Galatasaray 5 görmüş, Fenerbahçe 12 görmüş. Kırmızı kartları şöyle düşünün, normalde Sivas'ta olmayacaktı Davinson, Fred ise Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'nin Avrupa'da 39 maçta gördüğü kırmızı kart sayısı 1, Galatasaray ise 21 maç 4 kırmızı kart. Yahu sen, geçmiş dönemde Galatasaray aleyhine hata yapınca 3 ay maça çıkamıyorsa, psikolojik olarak o maça nasıl çıkar!

"NİYE AKLI KARIŞTI ÇOCUĞUN?"

Hakem 15 metreden görmesine rağmen Davinson'un kırmızı kartını niye veremedi? Soruyorum. Niye aklı karıştı çocuğun. Hata yaptığına inandırılıyor, genç olduğu için cesaret edemiyor. Öyle fahiş hata yaptığını zannediyor ki eli gitmiyor ondan sonra. Algı operasyonu, baskı o stadyumda da var. Komik iddiası oldu Sayın Başkan Özbek'in, ona da cevap vereceğim.

Galatasaray'ın Avrupa'da çok başarılı olduğunu, Fenerbahçe'nin hazmedemediğini söyledi. Ona kim anlattıysa yanlış anlatmış, kendisi takip edememiş. Fenerbahçe Avrupa'da 46. sırada son 5 yıl ortalamasında, Galatasaray ise 57'inci. Fenerbahçe'nin puanı 42 bin, Galatasaray'ın 33 bin. Sayın Başkan ne yaşadı burada anlamadım! Ne yapacağız bu puanları şimdi, hani biz sizi aşağı çekmek istiyorduk Avrupa'da, biz sizden öndeyiz. Aşağıdaki, yukarıdakini çekmek ister. Biz Avrupa'da 42 bin puandayız, siz 33 bin.

"DEVAMLI ALGI"

(Dursun Özbek'in "Fenerbahçe, Riva'ya kamp kurdu" sözleri üzerine)

TFF'yi ziyaret etmenin ne zararı var, bilmiyorum. Hakemlerle görüşmüyorlar, MHK'yi köşeye çekmiyorlar. TFF, kulüplerin federasyonu. Bana kanal kanal geziyor diyenler kanal kanal gezdiler. Fenerbahçe oraya kamp kurdu da TFF'yi etkiliyormuş, böyle bir şey olabilir mi? İnsan herkesi kendi gibi düşünürmüş. Yöneticilerimiz zaman zaman gidiyorlar, bundan daha normal bir şey olamaz.

Perşembe - Pazar olayını niye sormadınız başkana. Çok büyük olay çıkardılar. Bütün algı yapmadılar mı, ortalık ayağa kalkmadı mı perşembe pazar perşembe pazar. Bir bakıldı, takımlar aynıymış. Devamlı algı. Toplamına bakılmadı mı? Eşit çıkmadı mı.

"G.SARAY'I KOLLAMAK İSTEMİYORLAR"

TFF'ye süre tanıdınız mı, yok rest çektiniz mi! Bunlar bana yanlış geliyor. Adamlar düzelteceğiz diyorlar. MHK'nin kulüplere devri gibi TFF'nin bir söylemi var. Hakemle ilgili problem yaşamak istemiyor başkan, profesyonelleştirmek istiyor orayı. Hep bir şey yapma çabası. Şu an Galatasaray'ı kollamak istemiyorlar, o doğru. Galatasaray yöneticileri istediği kadar çıldırabilir.

"VURA VURA İNDİRECEĞİZ"

Bir kere yapılan fahiş hataların bitmesi gerekiyor. Bizim rakibimiz hakemler olmamalı ya. Bizim rakiplerimiz var, onlarla mücadele etmeliyiz. Bu konuda çabamız sonuna kadar sürecek. Saha içi başka bir konu. Bir örnek vermem gerekirse, çok iyi takdir edeceksiniz ki Sayın Tüzemen, bir ay önce falandı, 'Ne yapısı, yapı varsa Fenerbahçe, Galatasaray'ı nasıl yendi' diyor. Ben de yayını seyrediyordum, kahkaha attım. Yapı varsa nasıl yendi diyor. Beni 30. dakikada 10 kişi bırakmışsın, bir golümü saymamışsın, nasıl yendin yapı yok diyor.

Bütün Galatasaraylı algıcılara sesleniyorum; Lehimize hata olunca yapı nerede demeyin, biz lehimize hata istemiyoruz. Futbol bu, lehimize de olabilir, yapı nerede demeyin. Sistem şu an sallanıyor. Vura vura indireceğiz. Vura vura indireceğiz. Vura vura indireceğiz. Aynı tiyatroyu filmi seyretmeyeceğiz. Saha içinde futbolcularımıza, hocamıza zaten güveniyoruz. Bizim bana göre, kendisi yıllardan beri dostum, çok iyi tanırım, ne kadar fedakarlık yaptığını, kendini adadığını gördüğüm bir Başkanımız var. Başkanımızın bu savaşlara girme gereği yok.

Güzel bir taraftar ve sponsor olarak destekleyebilirdi. Taşın altına elini değil vücudunu koydu. Ben geçen sene de Saraçoğlu'nda çıkıp anlattım haksızlıkları. Benim de keyfim yerindeydi. Güzel bir hayatım var. İngiltere'de kulübüm var. Ben zaten bir şeyden korkuyor olsam bu işe girmem. Bunu tahmin etmiyor muydum ben. Ben gayet saygılı konuşuyorum, sorular soruyorum. Karşıdan bana gelen cevaplar, Acun bir şey soruyor, cevap verme yok. Bu olmadı mı diyorsun, cevap yok. Bana verilen cevaplar, 'Survivor'cının sözüyle TFF hareket etmez'. Bak bak bak laflara bak! 'Sponsor kardeşler, Dominik ile Türkiye'yi karıştırdı' falan. 'Gitsin mahallesinde oynasın' falan diyor. Benim muhatabım bu, bunla konuşuyorum ben.

"HER YOL MÜBAH MI!"

Her yol mübah mı! Galatasaraylı oyuncuların normal aldığından daha eksik gösterildiğiyle ilgili bir soru var mı! Bizim karşımızda servetini Fenerbahçe için harcayan, biz de elimizden geldiğince desteklediğimiz bir başkan, karşı tarafta futbolcunun maaşını eksik göster, limitte kendine yer aç öyle, git oradan futbolcu al, vergiden avantaj elde et. İllegal bahis sitesini sırtına yapıştır maça çık. Sözü biliyorsun, şeyin şeyinin şeyinin şeyi. Parasının yarısını aldık dedi. Fenerbahçe'nin de var dedi o sponsor. Yok o öyle değil o da öyle dedin. Sonra aynı şirketle sponsorluk anlaşması imzaladın.

"HAKSIZ 1 LİRA REKABETTE AVANTAJ SAĞLAR"

İllegal bahis sitesi diyorlar, haber sitesi diyor, öyle diyorlar, böyle diyor. Normalleştirme çabası bu. Her şey olabilir. Her şeyin mi bir yerini delmeye çalışırsın, her şeyi mi bu kadar zorlarsın. Bu kadar mı siz yaşayın herkes ölsün. Rekabet yok bu. Haksız 1 lira rekabette avantaj sağlar, milyonlar var. Teteler, Zahalar, kaçırılan vergiler. Duyum aldık diyor ya bizimki duyum değil. Zaha'nın gelirini eksik gösterdiniz.

TALISCA AÇIKLAMASI

Benim Amrabat mesaim gece gündüz 2 ay sürdü. Fiorentina ile görüşmeler, Amrabat'ın gelen teklifleri sürekli reddetmesi, Mario Branco, gecesini gündüzüne katıyor. Branco ile 3 saat konuşuyorum, nasıl geçiyor bilmiyorum. Orada satranç var. Futbol onu aldım olay değil. Maliyetler çok yüksek, siz de biliyorsunuz. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız.

"İRFAN CAN EFSANELERDEN BİRİ OLDU"

İrfan Can Kahveci benim için çok özel, Fenerbahçeliler için de öyle, çok iyi Fenerbahçeli. Kulüpte kalmak için tüm çabaları gösterdi. Başkanımız onu çok seviyor. Benim de transferinde çorbada tuzum oldu. Yönetici değildim ama konuyu çözmek için başkanımız sorumluluk vermişti. Fenerbahçe'de efsanelerden biri oldu diyebiliriz. O kalmak istiyor, biz tutmak istiyoruz. İmza belki atılmadı ama tatlı bir menajeri var, onunla konuşuyoruz.

TADIC, DZEKO VE OĞUZ...

Tadic kalacak diye düşünüyorum. Dzeko de aynı şekilde. Dzeko'nun Fenerbahçe'de olması bizim için bir şans. Dzeko, kriz anında Dzeko. Trabzonspor maçında yaptığı katkı. Avrupa'da maçı döndürdü. Biz çok şanslıyız. Oğuz'un parlaması. Biz kenetlendi. Yürüyoruz. Seyircimizin son maçtaki desteği. Futbolcularımızın performansı.

"MÜHİM OLAN MAYISTA LİDERLİK"

Mühim olan şimdi lider olmak değil, mayısta olmak. Biz istediğimiz gibi gelişmeye devam ediyoruz. Puan kaybetmeyeceğiz demiyoruz, mantığa aykırı zaten. Fenerbahçe hedefe adım adım ilerliyor. Biz puan kaybedeceğiz ama hedeften uzaklaşmayacağız. Bu sene ayrıcalık ligi değil, herkes puan kaybedecek.

"BAŞKANIMIZ KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPACAK"

Biz susmayacağız. Tiyatronun parçası olmayacağız. Sonuna kadar hakkımızı koruyacağız. Kafamıza koyduk, yapıyı vura vura indireceğiz. Başkanımız yakında illegal bahis, illegal transfer konusunda kapsamlı bir açıklama yapacak. Kendisi de söyledi. Fenerbahçeliler bunu yakından takip ediyor, kamuoyu takip edecektir. Başkanımız konuşur.

Derbide çok önemli bir rakibimiz var. Ne sürprizli yaşandı, ne şaşkınlıklar yaşandı. Beşiktaş geride kalmış gibi görünse de kadro kalitesi yüksek, ilk 11'i tehlikeli. İç sahada oynayacaklar. Beşiktaş taraftarı çok coşkulu. Orada ara ara maç seyrediyorum, orada maç seyretmek büyük zevk. İyi bir maç olacaktır. İnşallah hak eden kazanır.

EN NESYRI TRANSFERİ HAKKINDA

En-Nesyri için sözlü görüşmeler oldu. Sözlü görüşmelerin sonunda da açıkçası şu an kadromuzda öyle bir değişiklik istemiyoruz. Kadromuzdan hocamız çok mutlu. Kendisi de üzerine koya koya gidiyor En-Nesyri. Dzekomuz Cenkimiz var. Oğuz Aydın nasıl sahneye çıktıysa Cenk de sahneye çıkacak. Cengimiz var, daha Bartuğ'u görmedik. Çok iyi, çok derin kadro kurduk. Bunun değerini sakatlıklarda, gördüğümüz için sarı kartlarda kırmızı kartlarda anlıyoruz. Bizim için iyi bir sezon. Taraftarımızdan tek ricamız, konsantrasyonu bozmadan bu sezonun o sezon olduğunu göstermek.

"EN KEYİF ALDIĞIM MAÇ..."

En keyif aldığım maç, Trabzonspor maçı oldu. Son dakika golleri hep mutlu eder. Milli maçlardan da Çek maçı gelir, Hırvat maçı gelir. Son dakika gollerinin yeri ayrıdır. Trabzonspor bizi iyi ağırladı, teşekkür ediyoruz. Amrabat golü atınca, Hakan Safi vardı yanımda, her an bir yerleri kırabilir. Burak Kızılhan bana bir sarıldı, bende nefes falan kalmadı. Çocuklar gibi sevindik. Futbolda emeklerin karşılığını görmek mutlu ediyor.

SOL BEK TRANSFERİ OLACAK MI?

Sol bekte yeni bir oyuncu alacak mıyız, şüphedeyim. Kostic orayı tolere ediyor. Levent'in performansı bizi şaşırttı. Hocamızın takdiridir ama ben olsam kullanmam, benim fikrim o ama hocayla istişare ediyoruz. Cengiz tam non-stop forma giyeceği dönemde sakatlandı. Zor bir dönem. Elimden geldiğince yardım ediyor. Kendisi çok kaliteli. İrfan'ın sakatlandığı dönemde o da sakatlandı. Futbolda bu da var.

"SABAH AKŞAM ACUN DEMESİNLER"

Konuşmalarımın etkisi sorulduğu zaman, çok etkili değil diyen Galatasaraylı bir yorumcu var, sevgili Haluk. Ona mesaj yollamak istiyorum. Kendisi kulübünü çok iyi destekliyor, gözü kara yayın yapıyor. Şu konuda mutabık kalırsak, ben çok konuşmuyorsam, dediklerimin bir etkisi yoksa sabah akşam Acun demesinler. Benim konuşmadığım 10 günde benden bahsedip, Acun'un etkisi yok derseniz değerli başkanlarınız gibi olursunuz.