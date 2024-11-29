  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Slavia Prag - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 08:43
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – NEFES ALDILAR

Bu kadar iyi mücadele edip, maça asılmalarına rağmen; bu kadar çok bireysel hatanın aynı maça rast gelmesi inanılmaz. Takım olarak hep dayanışma içinde olmalarına, temastan kaçmamalarına, sertliğe sertlik ile karşılık vermelerine rağmen; o an geldiğinde hep "yanlış" seçimler yaptılar.

Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maximen topu sürüklüyor, tüm Slavia arkasından koşuyor, son kararda top rakibe gidiyor. Maç boyunca Samet'i eleştirdi Fenerbahçeliler. Halbuki defansın tek ayakta kalan adamı. Djiku her pozisyonda bir saniye geride kaldı. Osayi'nin tek bindirmesini görmedik, Mert Müldür de bölgesinde kaldı.

Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fred takımı baskıdan çıkarmaya çalıştı, çok da yardım aldı. İsmail'in temposu müthiş ama oyuna katkısı neredeyse yok. Symanski de biraz kıpırdanma fark ediliyor. Dzeko'nun golünde asist O'na yazıldı.

Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Halbuki pası hem zamanında vermedi, hem de topu attığı bölgede Dzeko etkisiz hale geldi. Ama o kadar çok koştu ki, merkezdeki her yangında suyu taşıyandı. Slavia kendi sahasında oynamanın hakkını verdi. İlk 45'te büyük üstünlük kurup, peş peşe pozisyonlar yakaladılar. Ama ikinci yarıda hızları kesildi, kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Karşılığında pozisyonlar bekledik, gol Slavia'nın nefesinin kesileceği dakikada geldi.

Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sonrasında İrfan Can – En Nesry değişikliği geldi. Taze kanlar, takıma güven de getirdi. Tadic'in nefis pasında üstünlük golünü buldular. Avrupa Ligi için kırılma anı yaşandı o anda. İddianın ve moralin sürmesi için bu maçın kazanılması çok önemliydi. Eksiklerine, sakatlarına rağmen, ustalarıyla kazandı Fenerbahçe. Süper lig'de değiştirdiği oyun karakterini "kazanan" olarak sürdürüyor. Nefesine nefes ekliyor.

Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – İHTİYAR DELİKANLI

Transfere bu kadar para harcayıp Prag deplasmanına 15 oyuncuyla gitmek aslında akıl alır gibi değil! Eksik oyuncularla alınan galibiyet ise pozisyon oyununun farkı aslında… Slavia Prag gibi gerçekten çok koşan, mücadele eden, fizik gücü yüksek bir takım karşısında durum oyununu çok iyi oynayan Fenerbahçe kalite farkıyla kazanmayı bildi.

Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ahh ihtiyar delikanlı Dzeko ah! Gücüyle, kuvvetiyle değil mecburen artık aklıyla oynuyor. Fenerbahçe santrforu olmak için yeterli mi acaba dediğimiz her maçta bizleri şaşırtmayı başarıyor. Keşke yollar daha erken kesişseydi.

Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rakibe ilk kez bu kadar fazla pozisyon verdiğimiz bir karşılaşma oynadık. Slavia Prag'ı istatistik olarak geçtiğimiz noktalara baktığımızda sıkıntılı bir karşılaşma olduğunu görüyoruz. Ama Mourinho böyle bir teknik direktör işte! Kötü oynadığını düşündüğün karşılaşmada bile 3 puanı alıp dönebiliyor.

Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bekleyerek, geçiş oyununu çok iyi sahaya yansıttı sarı- lacivertliler… Bunu önce Maximin'le denedik, rakip ceza sahasına az girmemize karşın golcülerinizle kazandık. Bazen iyi savunma yaparak, kapanarak maç kazanılabilir. Sadece iyi oyun kazandırmaz. İşte Mourinho'dan beklediğimiz performans tam olarak bu. Eksiklerin çok fazla olduğu bir dönemde Fenerbahçe'ye "teknik adam" dokunuşu gerekiyordu. İyi mücadele eden Fenerbahçe takımı, kalitesiyle işi bitirdi.

Okan Buruk'a flaş eleştiri: Harakiri yaptı!
Reklam
DİĞER
Popstar Bayhan’ın babası Sabahattin Gürhan trafik kazasında hayatını kaybetti!
Suriye'de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep'te kilit noktalar ele geçirildi!
İşte Avrupa Ligi güncel puan durumu
"Atom karınca gibiydi"
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adana Demirspor - Konyaspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Konyaspor maçı ne zaman? 09:20
Okan Buruk'a flaş eleştiri: Harakiri yaptı! Okan Buruk'a flaş eleştiri: Harakiri yaptı! 09:18
Resmi Gazete kararları 29 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları 29 Kasım 2024 09:11
Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Cuma Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Cuma 08:57
"Atom karınca gibiydi" "Atom karınca gibiydi" 08:51
Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi 08:43
Daha Eski
Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi 08:41
Beşiktaş taraftarından protesto! Beşiktaş taraftarından protesto! 08:21
3 puanı çektik aldık 3 puanı çektik aldık 01:54
Nefes aldılar Nefes aldılar 01:50
Ustaların imzası Ustaların imzası 01:49
İhtiyar delikanlı! İhtiyar delikanlı! 01:49