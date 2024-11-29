Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ahh ihtiyar delikanlı Dzeko ah! Gücüyle, kuvvetiyle değil mecburen artık aklıyla oynuyor. Fenerbahçe santrforu olmak için yeterli mi acaba dediğimiz her maçta bizleri şaşırtmayı başarıyor. Keşke yollar daha erken kesişseydi.

Rakibe ilk kez bu kadar fazla pozisyon verdiğimiz bir karşılaşma oynadık. Slavia Prag'ı istatistik olarak geçtiğimiz noktalara baktığımızda sıkıntılı bir karşılaşma olduğunu görüyoruz. Ama Mourinho böyle bir teknik direktör işte! Kötü oynadığını düşündüğün karşılaşmada bile 3 puanı alıp dönebiliyor.