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Haberler Fenerbahçe UEFA Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı

UEFA Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı

Fenerbahçe’nin Slavia Prag’la oynayacağı maçı Sascha Stegemann’ın yöneteceği açıklandı. Ancak VAR’a da Brand atandı. Sarı-lacivertli taraftarlar çıldırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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UEFA Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slavia Prag'a konuk olacak. UEFA da bu maçın hakemini dün açıkladı. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann bu zorlu karşılaşmada düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı federasyondan Marco Achmüller ile Christof Günsch üstlenecek. UEFA, bu deplasmanda maçın VAR hakemi olarak olarak ise Benjamin Brand'ı atadı. Bu atama ise Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı. Brand, geçen sezon Sivasspor ile Fenerbahçe arasından oynanan maçta VAR hakemliği yapmış ve sarı-lacivertli takım aleyhine 90+4. dakikada penaltı kararı verdirmişti. Fenerbahçeli taraftarlar bu penaltıyla şampiyonluğu kaybettiklerine inanıyor. Atama sonrasında UEFA'ya sosyal medyadan sarı- lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

BRAND'LA KAYBETTİK

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında hakem Benjamin Brand'ı eleştirirken, "Sivasspor maçında şampiyonluğu kaybettik. Yabancı VAR geldi ve hata yaptı. Orada komik durum da var. Orta hakem, VAR'a uymak zorunda değil" açıklamasını yapmıştı.

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