TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İşte o çılgın teklif
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Anderson Talisca transferi büyük bir sabırsızlıkla beklenirken oyuncu ile ilgili flaş ayrıntılar gelmeye başladı. Son olarak sarı-lacivertlilerin futbolcu için yaptığı teklif gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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Sportif Direktör Mario Branco'nun artık Brezilyalı yıldızı bonservisiyle alma formülü üzerinde de durduğu belirtiliyor.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'ya 3.5 yıl için 25 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği belirlendi. AL Nassr'dan 1.5 yılda 16 milyon Euro alacağı olan Sambacı'nın kesin olarak bu teklifi kabul ettiği ifade edildi.
AL NASSR SICAK BAKABİLİR
Mario Branco'nun son yapılan görüşmede Talisca'ya, "Al Nassr ile bağlarını kopar" ifadesini kullandığı gelen bilgiler arasında.
Talisca'nın bu nedenle Suudi kulübü ile fesih görüşmelerine başladığı iddia ediliyor. Yıldız futbolcunun maliyetinden kurtulmak isteyen Al Nassr'ın bu formüle sıcak bakabileceği de belirtiliyor.
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