TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İşte o çılgın teklif

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'ya 3.5 yıl için 25 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği belirlendi. AL Nassr'dan 1.5 yılda 16 milyon Euro alacağı olan Sambacı'nın kesin olarak bu teklifi kabul ettiği ifade edildi.