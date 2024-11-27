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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İşte o çılgın teklif

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İşte o çılgın teklif

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Anderson Talisca transferi büyük bir sabırsızlıkla beklenirken oyuncu ile ilgili flaş ayrıntılar gelmeye başladı. Son olarak sarı-lacivertlilerin futbolcu için yaptığı teklif gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İşte o çılgın teklif

Son haftalarda üst üste galibiyet alan ve oyununu da ciddi şekilde geliştiren Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İşte o çılgın teklif

Teknik direktör Jose Mourinho, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Takımdaki isimlerden daha kaliteli bir isim varsa almalıyız" ifadesini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İşte o çılgın teklif

FARKLI FORMÜLLER GÜNDEMDE

Yönetim de bu görüş çerçevesinde takıma büyük güç katacağı düşünülen Anderson Talisca için yoğun şekilde uğraşıyor. Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşan ve Al Nassr ile kiralama görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler henüz net bir sonuç alamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İşte o çılgın teklif

Sportif Direktör Mario Branco'nun artık Brezilyalı yıldızı bonservisiyle alma formülü üzerinde de durduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İşte o çılgın teklif

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'ya 3.5 yıl için 25 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği belirlendi. AL Nassr'dan 1.5 yılda 16 milyon Euro alacağı olan Sambacı'nın kesin olarak bu teklifi kabul ettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İşte o çılgın teklif

AL NASSR SICAK BAKABİLİR

Mario Branco'nun son yapılan görüşmede Talisca'ya, "Al Nassr ile bağlarını kopar" ifadesini kullandığı gelen bilgiler arasında.

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