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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

Son dakika Fenerbahçe'den transfer haberleri: 2022/23 sezonu ara transfer döneminde Parma'dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, aradığı ismi yine İtalya'da buldu. Çizme basını, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 10:21
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

Hareketli bir kış transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, sol bek transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

Kanarya, sezon başında milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro karşılığında Brighton'a göndermişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Levent Mercan'a süre vermemesi sebebiyle kadroda sol bek olarak sadece Jayden Oosterwolde kalmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

Ancak Hollandalı futbolcunun, Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağı yırtıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

Ameliyat olan Oosterwolde, sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

OOSTERWOLDE'NİN YERİNE PARISI

İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Fiorentina'nın sol beki Fabiano Parisi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

Haberde; Gosens ve Biraghi'nin ardından üçüncü oyuncu konumuna düşen Parisi'nin de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

Fabiano Parisi bu sezon Fiorentina formasıyla 10 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

İtalyan sol bek, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor

Parisi'nin Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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