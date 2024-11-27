TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin sol beki yine İtalya'dan! Ayrılmaya sıcak bakıyor
Son dakika Fenerbahçe'den transfer haberleri: 2022/23 sezonu ara transfer döneminde Parma'dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, aradığı ismi yine İtalya'da buldu. Çizme basını, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun Levent Mercan'a süre vermemesi sebebiyle kadroda sol bek olarak sadece Jayden Oosterwolde kalmıştı.
Ancak Hollandalı futbolcunun, Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağı yırtıldı.
Ameliyat olan Oosterwolde, sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.
Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
OOSTERWOLDE'NİN YERİNE PARISI
İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Fiorentina'nın sol beki Fabiano Parisi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Haberde; Gosens ve Biraghi'nin ardından üçüncü oyuncu konumuna düşen Parisi'nin de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
Fabiano Parisi bu sezon Fiorentina formasıyla 10 maça çıktı.
İtalyan sol bek, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Parisi'nin Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7.5 milyon Euro.
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