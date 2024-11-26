Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü
Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile sezon sonu veda planı yapılırken, yıldız ismin yerine yapılacak transfer için çalışmalar sürüyor. Aleksandar Mitrovic'in Jose Mourinho'dan veto yemesinin ardından gündeme İngiliz ekibinde forma giyen Kongo asıllı Fransız golcü geldi. (FENERBAHÇE TANSFER HABERİ)
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Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın büyük mesai harcadığı forvet bölgesi için menajerler de futbolcu önermeye devam ediyor.
MİTROVİC KABUL GÖRMEDİ
Masaya gelen ilk isim Aleksandar Mitrovic oldu. Deneyimli golcü, 2023 yılından bu yana Suudi Arabistan'da forma giyiyor.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal için ter döken 30 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho tarafından fazla kiloları nedeniyle veto yedi.
Sabah'ın haberine göre, son olarak İngiltere ekibi Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta teklif edilirken Fenerbahçe cephesi "Değerlendireceğiz" yanıtını iletti.
Fransa Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli takım kadrosunda yer alan Jean Phillippe Mateta'nın, Crystal Palace ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibine 2021-22 sezonunun devre arasında Alman ekibi Mainz'den 11 milyon Euro bonservis bedeliyle gelmişti.
Futbola Fransız ekibi Chateauroux altyapısında başlayan oyuncu sırasıyla Lyon, Le Havre, Mainz ve Crystal Palace'ta forma giydi. Bu sezon Premier Lig'de 12 maçta 843 dakika süre alırken 3 gol attı bir de asist yaptı.
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