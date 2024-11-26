  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü

Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile sezon sonu veda planı yapılırken, yıldız ismin yerine yapılacak transfer için çalışmalar sürüyor. Aleksandar Mitrovic'in Jose Mourinho'dan veto yemesinin ardından gündeme İngiliz ekibinde forma giyen Kongo asıllı Fransız golcü geldi. (FENERBAHÇE TANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü önerisi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki Edin Dzeko ile vedalaşacak olan Fenerbahçe, En-Nesyri'ye gelen 34 milyon Euro'luk teklif sonrası harekete geçti.

Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü önerisi

Sarı lacivertli yönetim, Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservisle aldığı Faslı oyuncuya Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan gelen teklifi henüz reddetmedi.

Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü önerisi

Ara transfer döneminin başlangıcına kadar forvet araştıracak olan Fenerbahçe, iyi bir isim ile anlaşılması durumunda teklifi kabul edecek.

Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü önerisi

Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın büyük mesai harcadığı forvet bölgesi için menajerler de futbolcu önermeye devam ediyor.

Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü önerisi

MİTROVİC KABUL GÖRMEDİ

Masaya gelen ilk isim Aleksandar Mitrovic oldu. Deneyimli golcü, 2023 yılından bu yana Suudi Arabistan'da forma giyiyor.

Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü önerisi

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal için ter döken 30 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho tarafından fazla kiloları nedeniyle veto yedi.

Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü önerisi

Sabah'ın haberine göre, son olarak İngiltere ekibi Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta teklif edilirken Fenerbahçe cephesi "Değerlendireceğiz" yanıtını iletti.

Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü önerisi

Fransa Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli takım kadrosunda yer alan Jean Phillippe Mateta'nın, Crystal Palace ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü önerisi

27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibine 2021-22 sezonunun devre arasında Alman ekibi Mainz'den 11 milyon Euro bonservis bedeliyle gelmişti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş’in verdiği ders! Şenol Güneş’in verdiği ders! 07:02
G.Saray'dan fırsat transferi! Devre arasında... G.Saray'dan fırsat transferi! Devre arasında... 01:18
Branco'dan Mou'ya transfer raporu! İşte o isim Branco'dan Mou'ya transfer raporu! İşte o isim 01:17
Güneş: Bu maç güzeldi ama... Güneş: Bu maç güzeldi ama... 00:58
Fırtına evinde farklı kazandı! Fırtına evinde farklı kazandı! 00:58
Milli Takım, EuroBasket 2025 biletini aldı! Milli Takım, EuroBasket 2025 biletini aldı! 00:58
Daha Eski
G.Saray'dan Kaan Ayhan açıklaması! G.Saray'dan Kaan Ayhan açıklaması! 00:58
G.Saray'ın erteleme talebine yanıt geldi! G.Saray'ın erteleme talebine yanıt geldi! 00:58
G.Saray'dan dünya yıldızına kanca! G.Saray'dan dünya yıldızına kanca! 00:58
Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! 00:58
G.Saray maçı öncesi Arda Turan için çarpıcı sözler! G.Saray maçı öncesi Arda Turan için çarpıcı sözler! 00:58
Arda Güler İspanya'da gündemde! Arda Güler İspanya'da gündemde! 00:58