Mitrovic, Mourinho'dan veto yedi! Fenerbahçe'ye yeni golcü

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki Edin Dzeko ile vedalaşacak olan Fenerbahçe, En-Nesyri'ye gelen 34 milyon Euro'luk teklif sonrası harekete geçti.

Sarı lacivertli yönetim, Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservisle aldığı Faslı oyuncuya Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan gelen teklifi henüz reddetmedi.