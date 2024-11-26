FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Youssef En-Nesyri için ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilere yaptığı 30 milyon Euro'luk teklif reddedilen Suudi ekibi, Faslı golcü için fiyat artırdı. İşte önerilen yeni rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı transferi olan 27 yaşındaki golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe kariyerine istediği başlangıcı yapamayan En-Nesyri, son haftalardaki yükselen performansıyla dikkatleri çekti.
Son olarak 6-2 kazanılan Kayserispor maçını da boş geçmeyen Faslı yıldız, Al-Nassr'ın radarına girdi.
Suudi ekibi, 27 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro teklif etti.
Ancak sarı-lacivertliler, En-Nesyri için yapılan bu teklifi reddetti.
Fransız basını, Al-Nassr'ın Faslı golcü için yaptığı yeni teklifi açıkladı.
34 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Africa Foot United kaynaklı haberde, Suudi ekibinin Youssef En-Nesyri için 34 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.
Youssef En-Nesyri, teklifin kabul edilmesi halinde sezon başında 30 milyon Euro'ya Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nu geride bırakacak ve Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.
En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta süre aldı.
Faslı santrfor, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.
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