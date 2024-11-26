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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Youssef En-Nesyri için ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilere yaptığı 30 milyon Euro'luk teklif reddedilen Suudi ekibi, Faslı golcü için fiyat artırdı. İşte önerilen yeni rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 15:41
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, hareketli bir yaz transferini geride bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat gibi yıldızlarını renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Youssef En-Nesyri oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

Fenerbahçe, Sevilla forması giyen ve Roma'nın da ilgilendiği Faslı santrforu 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı transferi olan 27 yaşındaki golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

Fenerbahçe kariyerine istediği başlangıcı yapamayan En-Nesyri, son haftalardaki yükselen performansıyla dikkatleri çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

Son olarak 6-2 kazanılan Kayserispor maçını da boş geçmeyen Faslı yıldız, Al-Nassr'ın radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

Suudi ekibi, 27 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro teklif etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

Ancak sarı-lacivertliler, En-Nesyri için yapılan bu teklifi reddetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

Fransız basını, Al-Nassr'ın Faslı golcü için yaptığı yeni teklifi açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

34 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Africa Foot United kaynaklı haberde, Suudi ekibinin Youssef En-Nesyri için 34 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

Youssef En-Nesyri, teklifin kabul edilmesi halinde sezon başında 30 milyon Euro'ya Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nu geride bırakacak ve Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta süre aldı.

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