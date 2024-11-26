FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için görülmemiş teklif! Ferdi Kadıoğlu'nu bile sollayacak

MERT KILIÇ

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, hareketli bir yaz transferini geride bıraktı.

Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat gibi yıldızlarını renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Youssef En-Nesyri oldu.