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Haberler Fenerbahçe Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Al-Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Fenerbahçe'nin aynı takımda forma giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu da gündemine aldığı öne sürülmüştü. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho bu iddiaları yalanlarken, Ronaldo'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 11:31
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

Sarı-lacivertliler, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın transferi için geri sayıma geçti.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı 30 yaşındaki futbolcunun transferini resmiyete kavuşturması bekleniyor.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

Sarı-lacivertlilerin Anderson Talisca'nın yanı sıra aynı takımda forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından Ronaldo'nun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin konuştu.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

Portekizli çalıştırıcı, deneyimli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferini esprili bir dille yalanladı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

"BİR GÜN ÖĞLE YEMEĞİNE GELEBİLİR"

Mourinho konuyla ilgili "Belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse ortasında yer alıyor. Özel jetine atlayıp eski arkadaşı Jose'yi görmeye gelir ve yemek yeriz. Fenerbahçe'de oynamasını soruyorsanız ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da bunu yapanlar saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

Son günlerde Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

SÖZLEŞMESİNİ UZATIYOR

Fenerbahçe ile anılan 39 yaşındaki yıldızın kulübü Al-Nassr'la sözleşme uzatacağı belirtildi.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

Suudi ekibinin Portekizli yıldızla en az 1 yıl daha devam etmek istediği bunu tecrübeli yıldıza bildirdiği öğrenildi.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

Ronaldo'nun da bu teklife sıcak baktığı Arap medyasında yer aldı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı

Cristiano Ronaldo bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maça çıktı.

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