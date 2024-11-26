Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo'dan flaş transfer kararı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Al-Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Fenerbahçe'nin aynı takımda forma giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu da gündemine aldığı öne sürülmüştü. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho bu iddiaları yalanlarken, Ronaldo'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerin Anderson Talisca'nın yanı sıra aynı takımda forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından Ronaldo'nun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin konuştu.
Portekizli çalıştırıcı, deneyimli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferini esprili bir dille yalanladı.
"BİR GÜN ÖĞLE YEMEĞİNE GELEBİLİR"
Mourinho konuyla ilgili "Belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse ortasında yer alıyor. Özel jetine atlayıp eski arkadaşı Jose'yi görmeye gelir ve yemek yeriz. Fenerbahçe'de oynamasını soruyorsanız ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da bunu yapanlar saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.
Son günlerde Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
SÖZLEŞMESİNİ UZATIYOR
Fenerbahçe ile anılan 39 yaşındaki yıldızın kulübü Al-Nassr'la sözleşme uzatacağı belirtildi.
Suudi ekibinin Portekizli yıldızla en az 1 yıl daha devam etmek istediği bunu tecrübeli yıldıza bildirdiği öğrenildi.
Ronaldo'nun da bu teklife sıcak baktığı Arap medyasında yer aldı.
Cristiano Ronaldo bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maça çıktı.
Portekizli dünya yıldızı, 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
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