FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 6-2'lik skorla deviren Fenerbahçe'de ilk kez 11'de forma giyen Oğuz Aydın, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla maçın yıldızı olmuştu. Sezon başından bu yana forma şansı bulmakta zorlanan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerde maçın yıldızı bu sezon ilk kez 11 başlayan Oğuz Aydın oldu.
24 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla izleyenleri mest etti.
Yeterli süre bulamayan 24 yaşındaki sağ kanat, ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta oynayamadığı zamanın acısını çıkardı ve sonunda kendisini gösterdi.
AYRILIĞI KAFASINA KOYMUŞTU
Sabah'ın haberine göre, 1 ay önce ligde sadece 22 dakika oynamasından dolayı devre arasında ayrılmayı kafasına koyan ve düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek isteyen Oğuz, hocasının kendisine güvenmesiyle bu düşüncesinden vazgeçti.
KENDİNİ SÜREKLİ HAZIR TUTTU
Psikolojik ve mental olarak kendisini sürekli hazır tutan ve bunu Kayserispor maçında kanıtlayan milli futbolcu, büyük takdir topladı.
Maç eksiğine rağmen fizik olarak son derece diri olması dikkat çekerken Samandıra'da antrenman performansı da son derece iyi durumdaydı.
İlk olarak Zenit ile oynanan hazırlık maçında bunu gösteren, 'Ben de buradayım' mesajını veren deneyimli kanat için bu sınav kırılma noktası oldu.
Yetenekli futbolcu artık Saint-Maximin ile birlikte kanat rotasyonunun bir parçası olacak ve forma rekabetine girecek.
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