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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 6-2'lik skorla deviren Fenerbahçe'de ilk kez 11'de forma giyen Oğuz Aydın, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla maçın yıldızı olmuştu. Sezon başından bu yana forma şansı bulmakta zorlanan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 09:45
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FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

Sarı-lacivertliler, rakibini 6-2 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Dusan Tadic (p), Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

Sarı-lacivertlilerde maçın yıldızı bu sezon ilk kez 11 başlayan Oğuz Aydın oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

24 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla izleyenleri mest etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

Yeterli süre bulamayan 24 yaşındaki sağ kanat, ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta oynayamadığı zamanın acısını çıkardı ve sonunda kendisini gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

AYRILIĞI KAFASINA KOYMUŞTU

Sabah'ın haberine göre, 1 ay önce ligde sadece 22 dakika oynamasından dolayı devre arasında ayrılmayı kafasına koyan ve düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek isteyen Oğuz, hocasının kendisine güvenmesiyle bu düşüncesinden vazgeçti.

FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

KENDİNİ SÜREKLİ HAZIR TUTTU

Psikolojik ve mental olarak kendisini sürekli hazır tutan ve bunu Kayserispor maçında kanıtlayan milli futbolcu, büyük takdir topladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

Maç eksiğine rağmen fizik olarak son derece diri olması dikkat çekerken Samandıra'da antrenman performansı da son derece iyi durumdaydı.

FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

İlk olarak Zenit ile oynanan hazırlık maçında bunu gösteren, 'Ben de buradayım' mesajını veren deneyimli kanat için bu sınav kırılma noktası oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın ile ilgili bilinmeyen gerçek! 1 ay önce...

Yetenekli futbolcu artık Saint-Maximin ile birlikte kanat rotasyonunun bir parçası olacak ve forma rekabetine girecek.

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