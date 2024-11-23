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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sebastian Szymanski için yarışa girdiler! 3 takım devrede

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sebastian Szymanski için yarışa girdiler! 3 takım devrede

Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği futbolla göz dolduran Szymanski için Avrupa'dan 3 takım resmen devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Polonyalı futbolcunun bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:11 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:12
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sebastian Szymanski için yarışa girdiler! 3 takım devrede

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sebastian Szymanski için yarışa girdiler! 3 takım devrede

Yönetimin, İtalya ve Almanya'dan 3 talibi olan 25 yaşındaki futbolcu için istediği rekor bonservis bedeli belli oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sebastian Szymanski için yarışa girdiler! 3 takım devrede

AYRILIK İHTİMALİ

Fenerbahçe'ye geldiği ilk dönemde takıma büyük katkı sağlayan ancak daha sonrasında skor anlamında beklentileri karşılayamayan Sebastian Szymanski'ye ayrılık yolu gözüktü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sebastian Szymanski için yarışa girdiler! 3 takım devrede

Birçok Avrupa kulübü tarafından takip edilen Polonyalı yıldıza Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde teklif gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sebastian Szymanski için yarışa girdiler! 3 takım devrede

3 TALİBİ VAR
Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki futbolcu için İtalyan temsilcileri Napoli ve Fiorentina'nın yanı sıra Alman ekibi Bayer Leverkusen'in sarı-lacivertli kulübün kapısını çalma ihtimali oldukça yüksek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sebastian Szymanski için yarışa girdiler! 3 takım devrede

YÖNETİMİN İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Szymanski'yi 2023 yılının Temmuz ayında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Rus takımı Dinomo Moskova'dan kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sebastian Szymanski için yarışa girdiler! 3 takım devrede

Yönetimin, güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan oyuncuya karşılık 25 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep edeceği gelen bilgiler arasında...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sebastian Szymanski için yarışa girdiler! 3 takım devrede

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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