FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sebastian Szymanski için yarışa girdiler! 3 takım devrede
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği futbolla göz dolduran Szymanski için Avrupa'dan 3 takım resmen devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Polonyalı futbolcunun bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:11 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:12
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Birçok Avrupa kulübü tarafından takip edilen Polonyalı yıldıza Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde teklif gelmesi bekleniyor.
3 TALİBİ VAR
Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki futbolcu için İtalyan temsilcileri Napoli ve Fiorentina'nın yanı sıra Alman ekibi Bayer Leverkusen'in sarı-lacivertli kulübün kapısını çalma ihtimali oldukça yüksek.
YÖNETİMİN İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Szymanski'yi 2023 yılının Temmuz ayında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Rus takımı Dinomo Moskova'dan kadrosuna katmıştı.
Yönetimin, güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan oyuncuya karşılık 25 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep edeceği gelen bilgiler arasında...
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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