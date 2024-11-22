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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Ocak ayında yapacağı transfer hamleleri ile şampiyonluk yarışında liderlik koltuğuna oturmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak En-Nesyri'nin olası bir ayrılığında Al-Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic ile anlaşılacaktı. Yaşanan bir sıcak gelişme, sarı lacivertlilerin transfer planlarını alt üst etti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 12:51
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Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sezonun 13. haftasında Kayserispor'a konuk olmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk yaşamak isteyen sarı lacivertliler, devre arası için transfer operasyonlarını titizlikle yürütüyor.

Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Birçok dünya yıldızı isim ile gündeme gelen İstanbul devi, son günlerde Suudi Arabistan ekipleri ile temaslarını yoğunlaştırdı.

Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Mourinho'nun listesinde yer alan isimleri kadroya dahil etmek için süren çalışmalar dışında, takımdan gidebilecek isimler için de alternatif arayışları devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Son olarak Al-Nassr'ın, talip olduğu Faslı hücum oyuncusu En-Nesyri için sunduğu teklifi 34 milyon Euro'ya kadar yükselttiği açıklanmıştı.

Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Bu doğrultuda Portekizli çalıştırıcı,Nesyri'nin olası ayrılığında hücum bölgesine gelebilecek isimler ile ilgili yönetime taleplerini bildirmişti.

Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Bu gelişmelerin ardından sarı lacivertli yönetimin Al-Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic'e yöneldiği iddiaları basında yer almıştı.

Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekibinde, Sırp oyuncuya yönelik büyük bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Suudi kaynaklı siteler, Al-Hilal'in Aleksandar Mitrovic'e yeni sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Mitrovic'in maaşının yüzde 15 artması ve sözleşmesinin 2027'ye uzatılması beklenirken, Fenerbahçe'nin Sırp oyuncu ile ilgili planları askıya alınma riski ile karşı karşıya kaldı.

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