Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!

Mourinho'nun listesinde yer alan isimleri kadroya dahil etmek için süren çalışmalar dışında, takımdan gidebilecek isimler için de alternatif arayışları devam ediyor.

Son olarak Al-Nassr'ın, talip olduğu Faslı hücum oyuncusu En-Nesyri için sunduğu teklifi 34 milyon Euro'ya kadar yükselttiği açıklanmıştı.