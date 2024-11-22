Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic transferinde beklenmedik gelişme!
Ocak ayında yapacağı transfer hamleleri ile şampiyonluk yarışında liderlik koltuğuna oturmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak En-Nesyri'nin olası bir ayrılığında Al-Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic ile anlaşılacaktı. Yaşanan bir sıcak gelişme, sarı lacivertlilerin transfer planlarını alt üst etti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
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Mourinho'nun listesinde yer alan isimleri kadroya dahil etmek için süren çalışmalar dışında, takımdan gidebilecek isimler için de alternatif arayışları devam ediyor.
Son olarak Al-Nassr'ın, talip olduğu Faslı hücum oyuncusu En-Nesyri için sunduğu teklifi 34 milyon Euro'ya kadar yükselttiği açıklanmıştı.
Bu doğrultuda Portekizli çalıştırıcı,Nesyri'nin olası ayrılığında hücum bölgesine gelebilecek isimler ile ilgili yönetime taleplerini bildirmişti.
Bu gelişmelerin ardından sarı lacivertli yönetimin Al-Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic'e yöneldiği iddiaları basında yer almıştı.
Suudi Arabistan Pro Ligi ekibinde, Sırp oyuncuya yönelik büyük bir gelişme yaşandı.
Suudi kaynaklı siteler, Al-Hilal'in Aleksandar Mitrovic'e yeni sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığını duyurdu.
Mitrovic'in maaşının yüzde 15 artması ve sözleşmesinin 2027'ye uzatılması beklenirken, Fenerbahçe'nin Sırp oyuncu ile ilgili planları askıya alınma riski ile karşı karşıya kaldı.
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