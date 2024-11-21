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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! Jose Mourinho sevinçten dört köşe

Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! Jose Mourinho sevinçten dört köşe

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak sarı-lacivertli taraftarları coşturacak hamleyi yapmaya hazırlanıyor. İşte teknik direktör Jose Mourinho'yu da mutlu eden transfer haberine dair detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 10:28
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Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! Jose Mourinho sevinçten dört köşe

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde büyük umutlarla başlamıştı.

Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! Jose Mourinho sevinçten dört köşe

Tecrübeli teknik adam şimdiye kadar Kanarya'da gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! Jose Mourinho sevinçten dört köşe

Fenerbahçe, Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 31 puanın ardından ligde 26 puanla 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! Jose Mourinho sevinçten dört köşe

UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 puanla 21. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! Jose Mourinho sevinçten dört köşe

Kanarya transferde düğmeye basarken yönetimden flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! Jose Mourinho sevinçten dört köşe

Sarı lacivertli takım dış transferdeki hamlelerinin yanı sıra iç transferlerde de hareketli günlerden geçiyor.

Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! Jose Mourinho sevinçten dört köşe

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Osayi-Samuel ile görüşmelerini sıklaştıran Kanarya'da hamleler yoğunlaştı.

Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! Jose Mourinho sevinçten dört köşe

3 futbolcunun da Fenerbahçe'de kalmak istemesi görüşmeleri kolaylaştırıyor. 3 isimle yapılan görüşmelerde artık son aşamaya gelindi ve kısa sürede mutlu sona ulaşılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! Jose Mourinho sevinçten dört köşe

Sarı-lacivertlilerin Tadic ile 1 yıl, İrfan Can ve Osayi ile de 3'er yıl sözleşme imzalaması bekleniyor.

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