Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! Jose Mourinho sevinçten dört köşe
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak sarı-lacivertli taraftarları coşturacak hamleyi yapmaya hazırlanıyor. İşte teknik direktör Jose Mourinho'yu da mutlu eden transfer haberine dair detaylar...
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UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 puanla 21. sırada yer alıyor.
Kanarya transferde düğmeye basarken yönetimden flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Sarı lacivertli takım dış transferdeki hamlelerinin yanı sıra iç transferlerde de hareketli günlerden geçiyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Osayi-Samuel ile görüşmelerini sıklaştıran Kanarya'da hamleler yoğunlaştı.
3 futbolcunun da Fenerbahçe'de kalmak istemesi görüşmeleri kolaylaştırıyor. 3 isimle yapılan görüşmelerde artık son aşamaya gelindi ve kısa sürede mutlu sona ulaşılacağı kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin Tadic ile 1 yıl, İrfan Can ve Osayi ile de 3'er yıl sözleşme imzalaması bekleniyor.
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