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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibinin sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek olan Dusan Tadic ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 11:32 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 11:32
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe transferde çok hareketli saatler yaşıyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Al Nassr formasını giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcayan sarı-lacivertlilerde sürpriz ayrılıklar da gündeme gelebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Al Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga'nın geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelmesi büyük bir heyecan yaratmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

YÖNETİME GÖRE TEKLİF YOK

Talisca için Fenerbahçe ile pazarlıklarını sürdüren Esparraga'nın sarı-lacivertli takımdan bazı futbolcularla ilgilendiği de öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Hatta Arap basını Al Nassr'ın Youssef En Nesyri için 30 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazmış ve bu iddia gündemi sarsmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçeli yöneticiler Faslı yıldızla ilgili kulübe ulaşan bir teklif olmadığını belirtirken, çok çarpıcı bir gelişme gün yüzüne çıkarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Takvim'in haberine göre Al Nassr'ın transferdeki asıl hedefi Dusan Tadic.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

İKİ TARAF DA AYRILIĞA SOĞUK

Suudi kulübünün sportif direktörünün Sarı-Lacivertliler ile yaptığı görüşmede resmi teklif sunduğu belirlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Hem Fenerbahçe'nin hem de 35 yaşındaki Sırp yıldızın şu anda ayrılığa sıcak bakmadığı ancak teklifin boyutuna göre olayın farklı bir noktaya taşınabileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Kulüp ve oyuncu bazında pazarlıklar önümüzdeki günlerde de sürecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

KÖRFEZ'E SICAK DEĞİL

Sürpriz bir şekilde Al Nassr'ın transfer gündemine gelen Dusan Tadic'in Körfez'e gitmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak Suudi kulübünün Sırp futbolcu için ısrarcı olduğu da ifade ediliyor.

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