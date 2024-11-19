FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibinin sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek olan Dusan Tadic ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 11:32 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 11:32
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Talisca için Fenerbahçe ile pazarlıklarını sürdüren Esparraga'nın sarı-lacivertli takımdan bazı futbolcularla ilgilendiği de öne sürülmüştü.
Hatta Arap basını Al Nassr'ın Youssef En Nesyri için 30 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazmış ve bu iddia gündemi sarsmıştı.
Fenerbahçeli yöneticiler Faslı yıldızla ilgili kulübe ulaşan bir teklif olmadığını belirtirken, çok çarpıcı bir gelişme gün yüzüne çıkarıldı.
Takvim'in haberine göre Al Nassr'ın transferdeki asıl hedefi Dusan Tadic.
İKİ TARAF DA AYRILIĞA SOĞUK
Suudi kulübünün sportif direktörünün Sarı-Lacivertliler ile yaptığı görüşmede resmi teklif sunduğu belirlendi.
Hem Fenerbahçe'nin hem de 35 yaşındaki Sırp yıldızın şu anda ayrılığa sıcak bakmadığı ancak teklifin boyutuna göre olayın farklı bir noktaya taşınabileceği öğrenildi.
Kulüp ve oyuncu bazında pazarlıklar önümüzdeki günlerde de sürecek.
KÖRFEZ'E SICAK DEĞİL
Sürpriz bir şekilde Al Nassr'ın transfer gündemine gelen Dusan Tadic'in Körfez'e gitmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Ancak Suudi kulübünün Sırp futbolcu için ısrarcı olduğu da ifade ediliyor.
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