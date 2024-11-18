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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe diğer yandan sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertlilerin sezon sonu kontratı bitecek olan İrfan Can Kahveci ile nikah tazeleyeceği belirtildi. İşte yıldız oyuncunun sözleşme detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi yenileniyor. Takvim'in haberine göre, kontratı 30 Haziran 2025 yılında bitecek ismin sarı-lacivertli kulübe 3 yıllık imza atacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Milli futbolcunun menajerinin Yıllık 2 milyon Euro istediği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Yapılan görüşmeler sonrası kulübün yıllık 1.5 milyon Euro'luk teklifiyle aradaki makas daraldı. Bunun sonucunda tarafların beklemeye geçtiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'nin kısa zaman içerisinde durumu resmiyete dökeceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin biteceğini bilen bazı kulüpler bonservis ödememek için harekete geçmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Bu sezon sarı lacivertli formayla 15 maçta görev alan yıldız; 1 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sarı lacivertli kanadın piyasa değeri ise şu an için 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

2021'DE TAKIMA KATILMIŞTI

Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan İrfan Can Kahveci, Hacettepe ve Başakşehir'deki başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

2020-2021 sezonu devre arasında Fenerbahçe, Kahveci'yi 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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