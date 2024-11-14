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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

TRANSFER HABERLERİ | Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı. Ara transferde kadrosuna yıldız bir ismi katmak isteyen sarı-lacivertli ekip için ortaya atılan iddialardan bazıları da Talisca hakkındaydı. Brezilyalı futbolcunun takımı Al-Nassr, transfer iddialarına dair açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 17:55
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TRANSFER HABERLERİ | Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak istediği öne sürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe'nin Talisca transferi için bir süredir Al-Nassr ile temas halinde olduğu iddia edilirken, konuyla ilgili Suudi Arabistan cephesinden açıklama geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

NTV Spor'un Al-Midan Sports'tan derlediği habere göre Al-Nassr yetkilileri, Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ | Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Brezilyalı yıldız için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Suudi kulübünün yöneticileri, doğal olarak Talisca'nın yoluna Al-Nassr'da devam edeceğini bildirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Talisca bu sezon çıktığı 17 maçta 8 gollük skor katkısı verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.

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