TRANSFER HABERLERİ | Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı. Ara transferde kadrosuna yıldız bir ismi katmak isteyen sarı-lacivertli ekip için ortaya atılan iddialardan bazıları da Talisca hakkındaydı. Brezilyalı futbolcunun takımı Al-Nassr, transfer iddialarına dair açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Brezilyalı yıldız için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Suudi kulübünün yöneticileri, doğal olarak Talisca'nın yoluna Al-Nassr'da devam edeceğini bildirdi.
Talisca bu sezon çıktığı 17 maçta 8 gollük skor katkısı verdi.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.
30 yaşındaki futbolcunun takımı ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
DİĞER