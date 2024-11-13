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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Bright Osayi-Samuel. Yıldız ismin sözleşme durumu sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük merak konusu haline gelirken oyuncuyla ilgili son olarak transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 13:44
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

Yaz transferinde sol beki Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bir bedelle Premier Lig ekiplerinden Brighton'a satan Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel'in de talipleri var...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki başarılı savunmacı için söylentiler git gide artıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

Galatasaray'ın ilgisi olduğu iddia edilen başarılı oyuncuya Fransa'dan Marsilya'nın da talip olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

Akşam'ın Fransız Sport. Fr'den derlediği habere göre Marsilya, Haziran ayında sözleşmesinin sona ermesinin ardından Osayi-Samuel'i bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çalışacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

GÖNLÜ PREMİER LİG'DEN YANA

Öte yandan Galatasaray ve Marsilya'nın ilgilerine karşın Osayi Samuel'in ise İngiltere Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

Ailevi sebeplerle Ada'dan gelecek herhangi bir teklifi ilk sıraya alacağı öğrenilen bek oyuncusu için henüz bir İngiliz ekibinden bilinen bir ilgi yok...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

Fakat Fenerbahçe'nin Osayi ve menajeriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde de henüz olumlu bir gelişme yaşanmadı. Osayi'nin gelecek teklifleri değerlendirerek son kararını sezon sonuna doğru vermesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIM OLMAZ

Nijeryalı sol bek oyuncusu, sosyal medyada ve gazetelerde sıkça yer alan Galatasaray iddialarıyla ilgili ise geçen günlerde net bir açıklama yaptı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den istediğim bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

Ben hiçbir zaman bir şey istemedim. Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem. Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam" sözleriyle Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağı iddialarını net bir dille yalanlamıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

Sarı-Lacivertli taraftarların korkusu ise Michy Batshuayi'de yaşananların bir benzerinin Osayi-Samuel'de de gerçekleşmesi...

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