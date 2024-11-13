TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için üzen haber! Sözleşme yenilemesi beklenirken...

Akşam'ın Fransız Sport. Fr'den derlediği habere göre Marsilya, Haziran ayında sözleşmesinin sona ermesinin ardından Osayi-Samuel'i bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çalışacak.

Ailevi sebeplerle Ada'dan gelecek herhangi bir teklifi ilk sıraya alacağı öğrenilen bek oyuncusu için henüz bir İngiliz ekibinden bilinen bir ilgi yok...