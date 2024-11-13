FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho için çarpıcı ayrılık iddiası! Gideceği takım...
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe sezon başında takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti. İngiliz basını, dünyaca ünlü çalıştırıcı için flaş iddiaları arka arkaya sıralıyor. Daha önce Newcastle United ile adı geçen Mourinho'nun farklı bir takımın başına geçebileceğini belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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"Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ama onu yakın zamanda İngiliz futbolunda görebiliriz. Lopetegui yaz başından bu yana sıkıntı yaşıyor. Taraftarlar değişim istiyor."
"Jose'nin Londra'da görev alması eğlenceli olurdu. West Ham'da anıları oldu. Jose Mourinho'yu sahaya çıkarırsanız, bu sizin harika bir kulüp olduğunuz gösterir. Wolves ve Brentford'a gitmeyecek Jose ama West Ham'a giderse bu 'büyük kulüpsün' anlamı taşır. Ancak Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı henüz bilinmiyor."
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