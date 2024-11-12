TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var
Fenerbahçe, büyük ses getirecek 2 transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, rotasını İngiltere'ye çevirdi. İlk olarak sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin yerini doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, Premier Lig dev takımlarından birinde oynayan o isim için kiralık teklif sunmaya hazırlanırken diğer isim ise Jose Mourinho'nun çok istediği bir merkez orta saha. İşte o isimler ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Manchester United'ın Danimarkalı merkez orta saha oyuncusunu Mourinho çok istiyor.
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