Ünlü menajerden flaş Jose Mourinho itirafı! Fenerbahçe için...
Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı ünlü menajer Giovanni Becali, Portekizli çalıştırıcı hakkında flaş bir itirafta bulundu. Rumen menajer, Mourinho'nun Fenerbahçe için reddettiği o teklifi açıkladı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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"YENİ YÜKSELEN BİR TAKIMDI"
Becali yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Birinci Ligi'ne yükselen 2. Lig'den bir takımın sahipleri onu teknik direktör olarak istedi."
"Ancak stadyumları yok, oyuncuları yok..."
"3 YIL İÇİN 150 MİLYON EURO"
"Dünyanın en zengin petrol şirketi, Aramco! Dünyanın en ünlüsü, en zengini ve ona üç sezon için 150 milyon euro teklif etti."
"Mourinho çok düşündü... Buraya, Bükreş'e uçakla geldiler, uçakta bir kuruş bile istemediler."
"Onları Baneasa'da bekledim, iki gün benimle kaldı, ondan sonra üçüncü gün galaya geldi."
"FENERBAHÇE İYİ BİR TAKIM"
"Mourinho dedi ki: 'Giovanni, ben Suudi Arabistan'a gitmiyorum, Türkiye'ye gidiyorum çünkü 15 milyon Euro'luk iki yıllık bir kontratım var.'
'Hala Avrupa'ya yakın, Fenerbahçe iyi bir takım, bazı iyi oyuncularım var!' dedi."
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