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Haberler Fenerbahçe

Ünlü menajerden flaş Jose Mourinho itirafı! Fenerbahçe için...

Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı ünlü menajer Giovanni Becali, Portekizli çalıştırıcı hakkında flaş bir itirafta bulundu. Rumen menajer, Mourinho'nun Fenerbahçe için reddettiği o teklifi açıkladı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 12:20
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Ünlü menajerden flaş Jose Mourinho itirafı! Fenerbahçe için...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Ünlü menajerden flaş Jose Mourinho itirafı! Fenerbahçe için...

Trabzonspor maçındaki açıklamaları ve gol sevinciyle dünya gündemine oturan 61 yaşındaki çalıştırıcı hakkında önemli bir itiraf geldi.

Ünlü menajerden flaş Jose Mourinho itirafı! Fenerbahçe için...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Giovanni Becali, Portekizli hocanın Fenerbahçe'ye gelmeden önce dev bir teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

Ünlü menajerden flaş Jose Mourinho itirafı! Fenerbahçe için...

"YENİ YÜKSELEN BİR TAKIMDI"

Becali yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Birinci Ligi'ne yükselen 2. Lig'den bir takımın sahipleri onu teknik direktör olarak istedi."

Ünlü menajerden flaş Jose Mourinho itirafı! Fenerbahçe için...

"Ancak stadyumları yok, oyuncuları yok..."

Ünlü menajerden flaş Jose Mourinho itirafı! Fenerbahçe için...

"3 YIL İÇİN 150 MİLYON EURO"

"Dünyanın en zengin petrol şirketi, Aramco! Dünyanın en ünlüsü, en zengini ve ona üç sezon için 150 milyon euro teklif etti."

Ünlü menajerden flaş Jose Mourinho itirafı! Fenerbahçe için...

"Mourinho çok düşündü... Buraya, Bükreş'e uçakla geldiler, uçakta bir kuruş bile istemediler."

Ünlü menajerden flaş Jose Mourinho itirafı! Fenerbahçe için...

"Onları Baneasa'da bekledim, iki gün benimle kaldı, ondan sonra üçüncü gün galaya geldi."

Ünlü menajerden flaş Jose Mourinho itirafı! Fenerbahçe için...

"FENERBAHÇE İYİ BİR TAKIM"

"Mourinho dedi ki: 'Giovanni, ben Suudi Arabistan'a gitmiyorum, Türkiye'ye gidiyorum çünkü 15 milyon Euro'luk iki yıllık bir kontratım var.'

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