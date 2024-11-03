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Haberler Fenerbahçe

Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. Hafta)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Şenol Güneş yönetimindeki bordo mavililer, Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertlilere karşı Papara Park'ta galibiyet almak istiyor. Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı dev karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 19:26
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Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş yönetimindeki bordo mavililer, Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertlilere karşı Papara Park'ta galibiyet almak istiyor. Sarı lacivertlilerin tek hedefi ise hanelerine yazdıracakları 3 puan ile zirve takibini sürdürmek. Papara Park'ta başlayan mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetiyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Lundstram, Okay, Ozan, Nwakaeme, Vişça, Banza

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Maximin, Tadic, En-Nesyri

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 102 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 41-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 137 golüne Trabzonspor 108 golle karşılık verdi.

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TRABZONSPOR İÇ SAHADA ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 57 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 19 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 69, Fenerbahçe 62 gol attı.

Ligde ise Trabzon'daki 51 maçtan 20'sini bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 19 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 60, Trabzonspor ise 59 gol kaydetti.

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EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

İki takımın geçen yıl ligde karşı karşıya geldiği 2 maç da 3-2 sonuçlandı.

Trabzonspor, Kadıköy'de rakibini 3-2 mağlup edip ligdeki tek yenilgisini aldırırken, Fenerbahçe de Trabzon'dan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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