Rakibimiz kollanıyor

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Burada kürsüye gelen Başkan Ali Koç, çok sert açıklamalar yaptı. İşte Koç'un sözleri satır başları:

Trabzon'da takımımızın yolu açık, şansı bol olsun. Rabbim yanımızda olsun. İki kulüp de birbiriyle temasta. Artık geçen sene yaşananların tekrarlanmayacağından eminiz.

Organize sosyal medya çetesi, daha önceki teknik direktörümüz gibi Mourinho'yu da hedef haline getirmiştir

Biz Türkiye'nin dev markalarıyla iş birliği yaparak sponsorluk gelirimizi artırırken, bir rakibimiz yasa dışı bahis sitesini haber sitesi gibi gösterip gayrı ahlaki kaynak yaratırken üstelik bu karaborsa skandalı içerisinde buna cüret ederken kimsenin yeterince ses çıkarmaması?

Malum terör örgütünün üyesi olmaktan halen hapis yatan, yurt dışında firari olan polis, savcı, hakimlerin Fenerbahçe'ye vermediği zararı her sezon birkaç tane hakem veriyor.

Geçen sezon nefes nefese devam eden şampiyonluk yarışında bizim 5, rakibimizin 1 kırmızı kart görmesi normal midir? Aynı takım 5 Avrupa maçında 5 kırmızı kart görüyor.

FUTBOLDA 'YAPI' VAR

"Biz yapı deyince ortalık kaynıyor. Biraz açıklayayım; saha içinde ısrarla bir takımı kollayarak, ittirerek bir takım destekleniyorsa, aynı hakemler ısrarla maçlara veriliyorsa yapı budur. Hakem hatalarının hepsi bir takımın lehine oluyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör, hakemleri saha içerisinde tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur. Bu yapıya biraz çomak sokulduğu zaman malum kişiler ayaklanıyorsa işte yapı budur. Bu konuşmalarımızı öfkeyle dinleyenler, içlerine korku düşenler işte yapının parçaları bunlardır. İllegal işlerle ilgili dosyalar kapatılıyorsa işte yapı budur. Tüm bunları bile bile, 'bu yapıyı açıklayın' diyenler, işte yapı bunlardır. Uyanın Fenerbahçeliler uyanın."

KARABORSA GERÇEK

"Adil rekabet peşindeyiz. TFF seçimlerinde açıkça anlattım. Haksız rekabet en çok saha dışında yaşanıyor. Karaborsa bilet! Bu iş gerçektir, öyle mi böyle mi, lamı cimi yok. Karaborsa bilet kendi içlerinden çıktı. Bir üyesi anlattı, bir üyesi savcılığa başvurdu, bir gazetecisi devamlı gündemde tuttu. Vahim bir olay. Başkanları ne dedi? Savcılığa başvurduk dedi. Artık neredeyse söylediklerinin daha çok gerçek dışı olduğu bir başkandan söz ediyoruz. Müracaatı şikayeti açanlara dava açmakmış. Hepimizi tatmin etmesi gereken açıklamalar yapmalıyken manevralarla süreci kurtarma peşindeler. Bahsedilen rakam 56 milyon euro."

İLLEGAL SPONSORLUK

"İllegal bahis sponsorluğu. Aynı camia, yine bir başka gayrı yasal olay. Türkiye'nin sosyolojik yapısını bozmak için en büyük tehditlerden biri budur. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak hepimizin üstüne sorumluluk düşmektedir. Ancak bu söz konusu oluşum, tamamen illegal. Bu işin sonuna bir 'news' kelimesi eklenerek konu legalleştirilmeye çalışılıyor. Rakip takım başkanına sordum, 'Hiç mi google'dan bakmadınız? 2 ay evvel kurulmuş site, hiç reklam geliri yok, 14 milyon euro nasıl sponsorluk yapar, hiç mi aklınızdan geçmedi?' diye sordum."

İLLEGAL BAHİS SUÇ

"Bir tarafta 56 milyon euro, bir taraftan 14 milyon euro... Sonra 'parayı aldık, almadık' diyorlar, başkanı bir şey diyor, başkan vekili başka bir şey diyor. Her şey açık seçik ortada. İllegal bahse özendirmek ülkemizde büyük suç. Ne acıdır ki sosyolojik bir sorun olan bu konu, illegal bu konu, 119 yıllık bir formanın üzerine yazılması onlara nasip oldu."

KUSURSUZ CİNAYET BÖYLE İŞLENİYOR

"Geçen hafta yapılan hakem atamasını anlamıyorum. 24. dakikada Djiku'nun Arda Kardeşler tarafından atılması, istisnasız her yorumcunun faul değil dediği pozisyondan atılması... Allah'tan o maçı kazandık. İlk derbide o adamı atadılar. Bu nasıl anlayıştır. Fenerbahçeliler buna kükreyin, tepki koyun! Aynı kangren yapı, faaliyetlerine devam ettikçe Türk futbolunda suların durulması mümkün olmayacaktır. Geçen hafta 6 sarı kart, 2 kırmızı kart es geçilmiştir. VAR da sarı kartla karışamıyor. Kusursuz cinayet böyle işleniyor. Somut cevap verin; sözleşmeleriniz doğru mu? Benim dediklerim mi doğru sizin dedikleriniz mi? Başkanından yöneticisine aynı konuda para almadık, yarısını aldık, aldık ama iade ettik, doğru mu değil mi, buna cevap verin."