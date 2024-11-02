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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı

Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 12:32
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Fenerbahçe borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 860 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 711 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 12 milyar 571 milyon lira olarak açıkladı.

Vodina, kulübün gelirlerinin 8 milyar 318 milyon lira, giderlerinin ise 8 milyar 593 milyon lira olduğunu kaydetti.

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