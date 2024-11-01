FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyanların Jayden Oosterwolde planı değişti!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de performansıyla dev takımların ilgisini çeken Jayden Oosterwolde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yıldız oyuncu geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatırken transferiyle alakalı da planları değiştirdi. İşte detaylar...
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İtalyanlar yaz başında Kanarya'ya 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istediği belirtilmişti.
DEĞERLENDİRMEYE ALACAK
Takvim'in haberine göre eğer Napoli 25-30 milyon Euro seviyelerine çıkarsa Sarı-Lacivertli yönetim teklifi değerlendirmeye alacak.
İtalyan ekibinin Oosterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği de gelen bilgiler arasında.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Hollandalı yıldızın satılmasına sıcak bakmadığı biliniyor.
Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde sezonu kapatmıştı.
Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıyı 2023 yılında Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Hollandalı yıldız F.Bahçe'de başarılı performansıyla göz doldurdu.
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