FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyanların Jayden Oosterwolde planı değişti!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Jayden Oosterwolde'nin peşinde olan Napoli'den flaş karar. Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak Serie A ekibinin kafası karıştı.

Hollandalı futbolcunun sakatlanması tüm planları alt üst etti. Napoli'nin Oosterwolde'nin transferi için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi.