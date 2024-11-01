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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyanların Jayden Oosterwolde planı değişti!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de performansıyla dev takımların ilgisini çeken Jayden Oosterwolde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yıldız oyuncu geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatırken transferiyle alakalı da planları değiştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyanların Jayden Oosterwolde planı değişti!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Jayden Oosterwolde'nin peşinde olan Napoli'den flaş karar. Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak Serie A ekibinin kafası karıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyanların Jayden Oosterwolde planı değişti!

Hollandalı futbolcunun sakatlanması tüm planları alt üst etti. Napoli'nin Oosterwolde'nin transferi için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyanların Jayden Oosterwolde planı değişti!

Ayrıca tecrübeli sol bekin sakatlığının durumuna göre de Fenerbahçe'ye teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyanların Jayden Oosterwolde planı değişti!

İtalyanlar yaz başında Kanarya'ya 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istediği belirtilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyanların Jayden Oosterwolde planı değişti!

DEĞERLENDİRMEYE ALACAK

Takvim'in haberine göre eğer Napoli 25-30 milyon Euro seviyelerine çıkarsa Sarı-Lacivertli yönetim teklifi değerlendirmeye alacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyanların Jayden Oosterwolde planı değişti!

İtalyan ekibinin Oosterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği de gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyanların Jayden Oosterwolde planı değişti!

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Hollandalı yıldızın satılmasına sıcak bakmadığı biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyanların Jayden Oosterwolde planı değişti!

Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde sezonu kapatmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyanların Jayden Oosterwolde planı değişti!

Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıyı 2023 yılında Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Hollandalı yıldız F.Bahçe'de başarılı performansıyla göz doldurdu.

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