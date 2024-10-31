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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bir hamle geldi. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Real Madrid forması giyen eski yıldızı Arda Güler'e talip olduğunu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da milli futbolcuyu takımda görmek istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 11:06 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 11:06
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Yaz transfer döneminde Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi yıldızlarını renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, kış transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya, birçok yıldız ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde yer alan isimlerden biri de Arda Güler...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Sarı-lacivertliler, milli yıldızı geçtiğimiz sezon başında 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Real Madrid'e göndermişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Arda'nın İspanyol devine transferi büyük yankı uyandırırken, sezon başında Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz haziran ayında kendisi için düzenlenen basın toplantısıda Arda Güler transferiyle ilgili sorulan soruya "Arda gibi oyuncular genellikle Real Madrid gibi büyük bir kulüpte kalmayı tercih eder. Eğer Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın?" yanıtını vererek transfere açık kapı bırakmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

İspanyol basını, bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Ülke basınında çıkan haberlerde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kadroda değişiklik yapılması gerektiğini düşündüğü belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Mevcut durumda Arda Güler dahil forma şansı bulmakta zorlanan isimlerin takımdan ayrılabileceği ve Real Madrid'in de yeni strateji belirleyerek sezonun geri kalanı için takımı güçlendireceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Arda'nın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun dikkatini çektiğinin altı çizilirken, milli futbolcunun potansiyeline rağmen yedek kalması kulüpteki geleceğine dair şüpheleri artırdığına vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Arda Güler'in az süre alması oyuncunun gelişimine zarar verebileceği ve Real Madrid'in kiralama ya da uygun bir satışa sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Mourinho'nun da genç futbolcuya ilgi gösterdiği ve Fenerbahçe'de kilit bir rol üstlenebileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

MOURINHO REAL MADRID'E 'KIYAK' YAPACAK

Haberde ayrıca Real Madrid ile Jose Mourinho arasındaki ilişki iyi olmasa da Portekizli çalıştırıcının Arda Güler'i Fenerbahçe'ye transfer ederek İspanyol devine 'kıyak' yapabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 11 maçta 292 dakika süre aldı.

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