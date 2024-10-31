TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bir hamle geldi. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Real Madrid forması giyen eski yıldızı Arda Güler'e talip olduğunu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da milli futbolcuyu takımda görmek istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 11:06 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 11:06
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde yer alan isimlerden biri de Arda Güler...
Sarı-lacivertliler, milli yıldızı geçtiğimiz sezon başında 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Real Madrid'e göndermişti.
Arda'nın İspanyol devine transferi büyük yankı uyandırırken, sezon başında Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz haziran ayında kendisi için düzenlenen basın toplantısıda Arda Güler transferiyle ilgili sorulan soruya "Arda gibi oyuncular genellikle Real Madrid gibi büyük bir kulüpte kalmayı tercih eder. Eğer Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın?" yanıtını vererek transfere açık kapı bırakmıştı.
İspanyol basını, bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Ülke basınında çıkan haberlerde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kadroda değişiklik yapılması gerektiğini düşündüğü belirtildi.
Mevcut durumda Arda Güler dahil forma şansı bulmakta zorlanan isimlerin takımdan ayrılabileceği ve Real Madrid'in de yeni strateji belirleyerek sezonun geri kalanı için takımı güçlendireceği aktarıldı.
Arda'nın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun dikkatini çektiğinin altı çizilirken, milli futbolcunun potansiyeline rağmen yedek kalması kulüpteki geleceğine dair şüpheleri artırdığına vurgu yapıldı.
Arda Güler'in az süre alması oyuncunun gelişimine zarar verebileceği ve Real Madrid'in kiralama ya da uygun bir satışa sıcak baktığı öğrenildi.
Mourinho'nun da genç futbolcuya ilgi gösterdiği ve Fenerbahçe'de kilit bir rol üstlenebileceği kaydedildi.
MOURINHO REAL MADRID'E 'KIYAK' YAPACAK
Haberde ayrıca Real Madrid ile Jose Mourinho arasındaki ilişki iyi olmasa da Portekizli çalıştırıcının Arda Güler'i Fenerbahçe'ye transfer ederek İspanyol devine 'kıyak' yapabileceği belirtildi.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 11 maçta 292 dakika süre aldı.
Milli yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Arda'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 45 milyon Euro.
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