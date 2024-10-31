TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi

Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz haziran ayında kendisi için düzenlenen basın toplantısıda Arda Güler transferiyle ilgili sorulan soruya "Arda gibi oyuncular genellikle Real Madrid gibi büyük bir kulüpte kalmayı tercih eder. Eğer Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın?" yanıtını vererek transfere açık kapı bırakmıştı.