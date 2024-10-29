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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz basınına konuşan deneyimli teknik adam, Premier Lig iddialarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 12:44
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FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho flaş açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig...

Dünyaca ünlü çalıştırıcı, geleceği hakkında İngiliz basınına çarpıcı ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig...

Portekizli hoca, özellikle sarı lacivertlilere geldiği günden bu yana birçok konuda eleştiri almıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig...

Hatta Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve Premier Lig'e dönebileceği iddiaları basına yansımıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig...

Sky Sports'a konuşan 61 yaşındaki çalıştırıcı çıkan haberlere yanıt verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig...

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Portekizli teknik direktör, Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğini belirtti.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig...

Mourinho, "Premier Lig, Avrupa'nın en iyi ligi ancak Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig...

Jose Mourinho'nun ismi geçtiğimiz günlerde Everton ile anılmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig...

Bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, 16. sırada yer alıyordu.

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