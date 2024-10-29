FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz basınına konuşan deneyimli teknik adam, Premier Lig iddialarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
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Hatta Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve Premier Lig'e dönebileceği iddiaları basına yansımıştı.
Sky Sports'a konuşan 61 yaşındaki çalıştırıcı çıkan haberlere yanıt verdi.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Portekizli teknik direktör, Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğini belirtti.
Mourinho, "Premier Lig, Avrupa'nın en iyi ligi ancak Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho'nun ismi geçtiğimiz günlerde Everton ile anılmıştı.
Bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, 16. sırada yer alıyordu.
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