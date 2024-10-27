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Haberler Fenerbahçe

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Manchester United maçı sonrası gözler Süper Lig'de 10. haftada oynanacak olan Bodrum FK maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun bu karşılaşmada değişikliğe gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe geride kalan 9 haftanın ardından lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunuyor. İşte Jose'nin Bodrum FK maçı muhtemel 11'i... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Mücadele 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

Portekizli hoca Jose Mourinho'nun bu maçta son oynanan Mnachester United maçına göre değişikliğe gitmesi bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

LIVAKOVIC

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

MERT

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

ÇAĞLAR

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

DJIKU

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

KOSTIC

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

İSMAİL YÜKSEK

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

AMRABAT

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

SZYMANSKI

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

TADIC

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i

CENK (MAXIMIN)

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