Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı 11'i
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Manchester United maçı sonrası gözler Süper Lig'de 10. haftada oynanacak olan Bodrum FK maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun bu karşılaşmada değişikliğe gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe geride kalan 9 haftanın ardından lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunuyor. İşte Jose'nin Bodrum FK maçı muhtemel 11'i... FB SPOR HABERLERİ
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Portekizli hoca Jose Mourinho'nun bu maçta son oynanan Mnachester United maçına göre değişikliğe gitmesi bekleniyor.
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