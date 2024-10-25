En sonunda Nesyri

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, Manchester United maçına damga vurdu. Jose Mourinho'nun Edin Dzeko yerine ilk 11'de sahaya sürdüğü Faslı oyuncu, sonunda kendisinden bekleneni ortaya koydu. İlk yarıda oldukça istekli olan ve pozisyonlarda baş aktör olan 27 yaşındaki forvet, Manchester United'ın kalecisi Onana'ya takıldı. 37'de üst üste iki pozisyonda Kamerunlu eldivenin inanılmaz kurtarışlarında fileleri sarsamadı.

8 MAÇLIK SERİYİ BOZDU

Sürekli oyunun içinde olan En-Nesyri, ikinci yarıda ise sahneye çıktı. 49'da Maximin'in ortasında kafasıyla Onana'yı avladı. Fenerbahçe'deki ikinci golünü atan yıldız oyuncu, böylece 8 maçlık gol orucuna son verdi. Nesyri, sarı-lacivertli formayla ilk golünü 17 Ağustos'ta deplasmanda oynanan Göztepe maçında atmıştı. Kadıköy'de ilk kez ağları sarsan yıldız, 2022-2023 sezonu Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2 golle yıktığı Manchester United'a karşı 4. maçında 3. kez ağları havalandırmayı başardı.

ONANA DUVAR ÖRDÜ

Manchester United'ın eldiveni Onana, Fenerbahçe karşısında başarılı bir maç çıkarttı. Kamerunlu kaleci, özellikle 37'de inanılmaz iki kurtarışa imza attı. En-Nesyri'nin üst üste yaptığı iki vuruşa geçit vermedi. 49'da bu kez Nesyri'nin golüne engel olamadı.

MAÇ ÖNÜ ARBEDE

Fenerbahçe, Manchester United maçı öncesinde olaylar çıktı. İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı. Sarı-lacivertli futbolseverler de karşılık verince ortam gerildi ve arbede yaşandı. Kavga polisin araya girmesiyle önlendi.

FENERBAHÇE'Yİ HAKEMLER ENGELLİYOR

Jose Mourinho, İngiliz kanalı TNT'ye önemli açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilerin hakem kararlarından ciddi şekilde sıkıntı yaşadığını söyledi: "Fenerbahçe'nin son 10 yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, özverili bir başkan ve yönetim. Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var."

ALTAY BAYINDIR'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçe'den geçen sezon Manchester United'a giden Altay Bayındır'a sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Altay ısınmaya çıktığında alkışlandı. Tecrübeli kaleci de tribünlere aynı şekilde karşılık verdi ve duygu dolu anlar yaşadı. Altay maç öncesi paylaşım da yaptı.

JOSE MOURINHO'YA ŞAPKA ÇIKARIYORUM

Eriksen, Fenerbahçe'nin başında bulunan eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Danimarkalı oyuncu, "Mourinho'nun uzun ve saygın bir kariyeri bulunuyor. Buna şapka çıkarıyorum ve o hala Jose Mourinho. Çok büyük bir isim ve başardıkları inanılmaz" dedi.

JAYDEN HOLLANDA'YA GİTTİ

Samsunspor maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Jayden Oosterwolde, dün ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve ülkesi Hollanda'ya gitti. Operasyonun ardından oyuncu rehabilitasyon süreci ve ilk etap tedavisini ülkesinde gerçekleştirecek.

AMRABAT: GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Maçın ardından galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Amrabat, "Öncelikle harika atmosfer için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde sahada yoğunluğumuzu iyi gösterdik. İlk yarı birçok fırsatı kaçırdık ve galibiyeti kaçırdık" diye konuştu.

MAXIMIN FIRTINASI

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Allan Saint-Maximin, Manchester United'ı boş geçmedi. Samsunspor maçında sonradan oyuna girerek olağanüstü bir gol atan Fransız oyuncu, ManU karşısında takımın hücumdaki en önemli ayağıydı. Rakip savunmayı zorlayan Maximin, 49'da ise En-Nesyri'nin kafasıyla attığı golün hazırlayıcısı oldu. Ortasıyla nefis bir servis yaparak golün ana faktörü oldu. Sarı-lacivertli forma ile Avrupa Ligi'nde ilk skor katkısını veren yıldız, toplamda ise 12 maçta 2 gol, 4 asiste ulaştı. Maçtan sonra konuşan Maximin, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Galibiyeti kaçıran taraftık. Arkadaşlarımı kutluyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.