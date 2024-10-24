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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrlandalı-İspanyol gazeteci Miguel Delaney, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Manchester United maçı öncesi çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Delaney, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 16:44
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..."

Geçtiğimiz sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..."

Mourinho hamlesiyle dünya çapında gündem olan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda on binlerce taraftarın katılımıyla düzenlenen törende 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..."

Jose Mourinho hamlesiyle taraftarlarını heyecanlandıran sarı-lacivertlilerde işler beklendiği gibi gitmedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..."

Geçtiğimiz sezon oynanan hücum ve baskılı futboldan çok daha durağan ve rakibini karşılayan bir futbol oynayan Fenerbahçe'de tecrübeli çalıştırıcı, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..."

Son olarak Samsunspor deplasmanında puan kaybeden ve maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'ya tepkiler sürerken, İngiliz basınından Portekizli çalıştırıcı için çarpıcı bir yazı kaleme alındı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..."

Independent muhabiri Miguel Delaney, Fenerbahçe-Manchester United maçı öncesi kaleme aldığı yazıda dikkat çeken ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..."

Delaney, Mourinho ile ilgili kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..."

"BİRÇOK İNSAN MOURINHO'DAN ÜRPERİYOR"

"Birçok insan Jose Mourinho'da bahsedildiğinde gözlerini deviriyor, Mourinho'nun baskıcı yaklaşımını hatırlayarak ürperiyor. Başlangıçta ikna edici olsa da kişiliği yine de yıpratıcı bir etkiye sahip olabilirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..."

"SOYUNMA ODASINDA 'MUTSUZLUK VE UMUTSUZLUK' VAR"

Şimdi Fenerbahçe'de tarih tekerrür ediyor. Türk takımı çok daha defansif bir futbolla beklenenden daha fazla puan kaybediyor. Yedi kişilik savunma beklentisiyle 'mutsuzluk ve umutsuzluktan' etkilenen bir soyunma odası var. Fenerbahçe'nin geçen sezon hücum futboluyla 99 puan kazandığı ve şampiyonluğu sadece üç puan farkla rakipleri Galatasaray'a kaptırdığı düşünüldüğünde bu durum daha da kötüleşiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..."

"HALA MOURINHO CAZİBESİ VAR"

Elbette hala eski Mourinho cazibesi var. İnsanlar hala onun futboluna olmasa da sözlerine takılıyor. Ona her zaman hareket alanı sağlayan da bu. United'a 2013'te gelişiyle ilgili olarak belirtilmesi gereken bir nokta, başkalarına da hareket alanı bırakmış olabileceğidir.

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