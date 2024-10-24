FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..."

"BİRÇOK İNSAN MOURINHO'DAN ÜRPERİYOR" "Birçok insan Jose Mourinho'da bahsedildiğinde gözlerini deviriyor, Mourinho'nun baskıcı yaklaşımını hatırlayarak ürperiyor. Başlangıçta ikna edici olsa da kişiliği yine de yıpratıcı bir etkiye sahip olabilirdi.

"SOYUNMA ODASINDA 'MUTSUZLUK VE UMUTSUZLUK' VAR" Şimdi Fenerbahçe'de tarih tekerrür ediyor. Türk takımı çok daha defansif bir futbolla beklenenden daha fazla puan kaybediyor. Yedi kişilik savunma beklentisiyle 'mutsuzluk ve umutsuzluktan' etkilenen bir soyunma odası var. Fenerbahçe'nin geçen sezon hücum futboluyla 99 puan kazandığı ve şampiyonluğu sadece üç puan farkla rakipleri Galatasaray'a kaptırdığı düşünüldüğünde bu durum daha da kötüleşiyor.