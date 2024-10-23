FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho kötü haberi verdi! Jayden Oosterwolde...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. hafta maçında perşembe günü saat 22.00'de Manchester United'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ve Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.

Portekizli çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanan ve ön çapraz bağı rüptürü (yırtığı) tespit edildiği açıklanan Hollandalı sol bekin sezonu kapattığını açıkladı.

Mourinho konuyla ilgili "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur." ifadelerini kullandı.