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Haberler Fenerbahçe

Erik Ten Hag'dan flaş Jose Mourinho sözleri! "Çok fazla kupa kazandı fakat..."

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk edeceği maç öncesi, Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 22:42
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Erik Ten Hag'dan flaş Jose Mourinho sözleri! "Çok fazla kupa kazandı fakat..."

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk edeceği maç öncesi, Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERIK TEN HAG'IN AÇIKLAMALARI

"Bazı sakat futbolcularımız var fakat elimizdeki oyuncular yeterli. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Jose Mourinho önderliğinde 35 bin ateşli taraftarın karşısında böyle bir teste hazır mısınız?" sorusuna Erik Ten Hag, "Bizim oyuncularımız bu konuda tecrübeli. Böyle atmosferde çok fazla maç oynadık. Oyuncularımız hazır, bu bizim için bir motivasyon olacak.

Jose Mourinho daha önceden Avrupa Kupası'nı kazandırmıştı. Biz de yerel kupalarda başarılı olduk. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Önümüzde büyük bir fırsat var ama bunun için maçları kazanmanız gerekiyor. İki maçta 2 puanımız var. Yapmamız gerekeni biliyoruz.

Biz geçen sene Avrupa'da çok maç oynadık. Bu sene önümüzde çok maç var. Sonuçta zor ama kendimize güveniyoruz ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz.

Mourinho çok fazla kupa kazandı fakat futbolda her yıl kendinizi tekrar ispatlamanız gerekiyor. Çünkü kazanamadığınızda eleştirilirsiniz. Önemli olan yıl sonunda nereye geldiğiniz. Ben Mourinho'nun Fenerbahçe'yi en iyi performansına ulaştıracağına inanıyorum.

Fenerbahçe'den bazı oyuncularla birlikte daha önce kupalar kazandım. Fred, Amrabat ve Tadic ile birçok kupa aldım. Mesela Dzeko gibi çok önemli bir oyuncuları var. Fenerbahçe çok iyi takım. Ama karşımızdaki atkımı ne çok büyük görüyoruz ne de çok küçük görüyoruz. Bizim amacımız finale çıkmak. Bu doğrultuda da iyi takımlarla güzel maçlar yapmak istiyoruz."

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