FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan İrfan Can ve Kostic açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçı İrfan Can ve Kostic hakkında konuştu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Jose Mourinho: "Göz önünde bulundurduğum şey şu, maçı kazanmak istiyorum. Bu anlamda en doğru şeyleri yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, ilk 11'e 11 oyuncu yazabiliyorsunuz. 16-17 oyuncuyla sahaya çıkabilmek isterdim, çünkü herkes hak ettiler. Medyayı biliyorum. Genelde önemli bir maçta önemli işler yapan oyuncuya odaklanıyorsunuz ama diğer maçları unutuyorsunuz. Tadic'i unutuyorsunuz. Maalesef durum bu şekilde. Seçim yapıyoruz. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışma yapma fırsatı bulabildik ve iki hafta iyi çalıştık. dedi.

Soru: Samsunspor ceza sahasına yerden ortalar yapıyor. Buna nasıl bir tedbir aldınız?

Jose Mourinho: Ortalarını engellemek üzerine… ifadelerini kullandı.