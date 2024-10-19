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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri! "Michy gibi..."

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın yıldız isimlerinden Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Adı Galatasaray ile anılan futbolcudan ezeli rakipleri ve eski takım arkadaşı Michy Batshuayi hakkında flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 11:55
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri! "Michy gibi..."

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk hasretini bu sezon mutlaka sonlandırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri! "Michy gibi..."

Bu anlamda Kanarya teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri! "Michy gibi..."

Sarı-lacivertliler yoğun fikstürden kayıpsız bir şekilde çıkmak isterken takımda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri! "Michy gibi..."

Fenerbahçe'de pek çok futbolcu gösterdikleri performansla transferin gözdesi haline geldiler.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri! "Michy gibi..."

Kanarya'da bu oyunculardan birisi de Bright Osayi-Samuel.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri! "Michy gibi..."

Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri! "Michy gibi..."

Adı ezeli rakipleri Galatasaray ile anılan oyuncudan bu konuyla ilgili flaş açıklamalar geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri! "Michy gibi..."

Osayi'nin Fenerbahçe'de kalmak istediği ve yakın çevresine de "Michy'nin yaptığı hatayı yapmam" dediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den olay Galatasaray sözleri! "Michy gibi..."

Nijeryalı yıldızın transfer durumuna dair gelişmeler büyük bir merakla takip edilmeye başlandı.

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