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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbaçe'nin yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın o yıldızı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için Avrupa'nın önemli kulüplerinden büyük bir ilgi söz konusu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 09:43
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbaçe'nin yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi!

Fenerbahçe milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbaçe'nin yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi!

Jose Mourinho önderliğindeki Kanarya bu sezon ligi mutlaka şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbaçe'nin yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi!

Bu anlamda sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında Samsunspor deplasmanından mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbaçe'nin yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi!

Kanarya, Samsunspor maçına odaklanırken takımda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbaçe'nin yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi!

Sarı-lacivertlilerde pek çok futbolcu gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldiler.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbaçe'nin yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi!

Son olarak o futbolcuyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yoğun bir ilgisi söz konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbaçe'nin yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi!

İspanyol medyası, Atletico Madrid'in İsmail Yüksek'i izlemeye aldığını iddia etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbaçe'nin yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi!

Devre arasına kadar milli oyuncu izlenecek ve Simeone'ye sunulacak olan rapor sonrasında teklif yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbaçe'nin yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi!

Yıldız oyuncuya milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica'nın yanı sıra Fransa'nın köklü ekibi Marsilya'nın da ilgisi var.

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