TRANSFER HABERLERİ | Fenerbaçe'nin yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın o yıldızı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için Avrupa'nın önemli kulüplerinden büyük bir ilgi söz konusu. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kanarya, Samsunspor maçına odaklanırken takımda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde pek çok futbolcu gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldiler.
Son olarak o futbolcuyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yoğun bir ilgisi söz konusu.
İspanyol medyası, Atletico Madrid'in İsmail Yüksek'i izlemeye aldığını iddia etti.
Devre arasına kadar milli oyuncu izlenecek ve Simeone'ye sunulacak olan rapor sonrasında teklif yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak.
Yıldız oyuncuya milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica'nın yanı sıra Fransa'nın köklü ekibi Marsilya'nın da ilgisi var.
DİĞER